山田涼介の“やまださんの瞳”クイズが話題！「神企画」「瞳に星がある！！」「ただただ美しい」「お顔が整いすぎていて難しい」「老けないから難しすぎ！」

【写真】「難しすぎる」と話題！山田涼介の“瞳”クイズ第1～3問

Ryosuke Yamada Storm Labels Official Xでは、山田涼介にまつわる写真のクイズを出題し、話題を集めている。

■「いつのやまださんでしょう？」山田涼介の“瞳”クイズが話題

Ryosuke Yamada Storm Labels Official Xでは、5月2日から「GW特別企画」と題して「いつのやまださんでしょう？」と山田の瞳を切り抜いた写真クイズを出題している。

「ファミクラストア オンライン限定 I’m Red.Y盤のジャケ写にちなみ、やまださんの瞳だけを切り抜き」と瞳の絵文字を添えて投稿。「皆さん”迷い、迷い、迷って”お考えください！」と綴っている。

この投稿には「神企画」「公式さんおもしろすぎます」と斬新な企画にコメントが寄せられた他、「ただただ美しい」「ぎゃんかわ」「瞳に星がある！！」「瞳の輝きが美しい」と山田の瞳が美しいと話題に。

さらに「お顔が整いすぎていて難しい」「老けないから難しすぎる！」など、難しいという声が多数寄せられている一方で、即答するファンもいた様子。山田の“瞳”クイズに様々なコメントが寄せられ盛り上がりを見せている。

■写真：「歴史を感じながらお楽しみください！」第2問

■写真：難しいと話題、山田涼介の“瞳”クイズ第3問