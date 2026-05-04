丸山純奈、5月5日に新曲「ラムネ」リリース！同日にはレコーディング時を収めたスペシャル映像も公開

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シンガーソングライターの丸山純奈が、5月5日に最新デジタルシングル「ラムネ」をリリースする。

■5月5日から『丸山純奈 エッグマンスリーLIVE』も3ヵ月連続でスタート

「ラムネ」は既にライブでも披露し話題を呼んでいたファン待望の楽曲で、きらめく夏のひとときの思い出を炭酸はじけるラムネで表現した本楽曲は、甘さと切なさが同居する静かな余韻を残すナンバーとなっている。

あわせてレコーディング時に撮影した、楽曲と歌詞付きのスペシャル映像も、5月5日12時に、丸山純奈公式YouTubeチャンネルにて公開される予定となっている。

また、リリースにあわせて、5月5日より3ヵ月連続ライブ『丸山純奈 エッグマンスリーLIVE』の開催もスタート。新曲「ラムネ」もパフォーマンス予定となるため、ぜひ足を運んでみよう。

■リリース情報

2026.05.05 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ラムネ」

■ライブ情報

『丸山純奈 エッグマンスリーLIVE』

05/05（火・祝）東京・Shibuya eggman

06/10（水）東京・Shibuya eggman

07/03（金）東京・Shibuya eggman

■関連リンク

丸山純奈 OFFICIAL YouTube

丸山純奈 OFFICIAL SITE

https://tristone.co.jp/sp/actors/maruyama/

■【画像】丸山純奈 アーティスト写真