◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

ＹｏｕＴｕｂｅ「報知プロ野球チャンネル」を担当するようになって約１年がたった。球場では視聴者の方に「内藤さんですか？」と声をかけられることが増え、選手に取材すれば「見てますよ」とたまに言ってもらえる。

その一人が、巨人の高卒３年目で育成の園田純規投手だ。彼を初めて撮ったのは昨年８月１６日。長嶋茂雄さんの２軍での追悼試合・西武戦（Ｇタウン）だった。２安打１１奪三振で“プロ初完封”した。直後に２０歳の進化を動画に収めようとカメラを手に追いかけたが、「ずっと撮ってましたよね」と愛嬌（あいきょう）たっぷりに声をかけてくれた。初見の記者相手にも物怖（お）じせずにいる姿に年下ながら余裕を感じた。

今年も４月２１日の西武戦（Ｇタウン）で完投した直後に「プロ入り最多１３１球完投で見えた支配下への道…近未来のエース候補が思ったことは」というタイトルの動画を配信した。登板３日後に球場を訪れると、ユニホーム姿でブルペンに入り、さらにはグラウンドのポール間走で体を追い込んでいた。「この間バテちゃったので」。課題にすぐ取り組む姿に覚悟と野球への真摯（しんし）な姿勢が伝わった。

マスコミに毎日追われ、撮られる選手たち。その中で活躍を求められる精神力は計り知れない。私も、見られている意味を考え、もっと必死に取り組まないと視聴者は逃げてしまうと思った。収録でうまく話せなくても、落ち込んでいる暇はない。「動画、見ましたよ」から「動画最高でした」と言われるよう、ともに成長していきたい。（デジタル担当・内藤 菜月）

◆内藤 菜月（ないとう・なつき）２２年入社。２５年からデジタル編集部動画メディア課。