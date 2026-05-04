◇ITTF世界卓球選手権 団体戦(ロンドン)

卓球の世界選手権(団体戦)は4日、男子の頂点を決める32チームのトーナメント表を発表しました。

今大会は、ステージ1がA、Bに分かれて開催。Aでは各4チーム2組に分かれて、総当たり戦でシード順を決めます。この8チームはすでにステージ2のトーナメント進出が決まっています。Bでは14組各4チームに分かれて総当たり戦を実施。すでにトーナメント戦に進む24チームが決まっています。試合はシングルスのみ行われ、先に3勝した方が勝利となります。

日本(世界ランク4位)は初戦でドイツ(同5位)に2-3の敗戦。チウ・ダン選手に対して、松島輝空選手、張本智和選手が敗れるなど、3時間超えの熱戦を落とします。それでもその後の台湾(同7位)との一戦は3-0で勝利しました。そしてフランス(同2位)との戦いでは張本選手、松島選手がルブラン兄弟にそれぞれ勝利し残り一勝とするもそこから3連敗し2-3で敗れ、ステージ1を1勝2敗で終えました。トーナメント初戦はベルギーと対戦します。

また世界選手権11連覇中の中国(同1位)は、初戦のイングランド(同23位)には3-0の快勝を飾りますが、個人の世界ランク1位に立つ王楚欽選手を外して挑んだ韓国(同6位)との一戦では1-3で敗戦。さらにスウェーデン戦では王楚欽選手の2勝のみで他が敗れ2-3と試合を落とし、同じく1勝2敗で第1シードを逃しました。

▽3日結果

【グループ1】

韓国3-0イングランド

スウェーデン3-2中国

【グループ2】フランス3-2日本台湾3-1ドイツ