浦和の田中達也暫定監督が4日、次節6日のアウェー柏戦に向けてオンラインで取材に応じた。スコルジャ前監督の成績不振により、緊急登板して就任後は2連勝。4月29日の川崎F戦、今月2日の千葉戦ともに2―0で快勝した。準備期間が短い中、コンディションの良い選手を積極起用する選手起用や、相手によってポゼッション時の選手の立ち位置を変えるなど手腕を発揮している。

選手起用について「メンバー選考についてはコンディションも加味されるし、相手も加味される。一番は自分たちが何をやりたいか。健全なポジション争いができる環境をつくり出すことを指導の中で大切にしている。調子の良い選手を見逃さず、しっかりピックアップして、ゲームに起用できる目が大切だと思っている」と説明。2試合で4得点無失点の結果に関しては「攻撃のところは想定内。プラス、守備のところがよりパワーを出せるようになったと感じています」と手応えを口にした。

今季終了まで期間限定の指揮で、堀之内SDからは残り試合で結果を出すことだけを求められている。「今は暫定監督なのでこの8試合に集中して、その後は基本的にはU―21で監督をする予定です。だけど、それは僕一人が決めることではない。いずれは暫定ではなくてJリーグの監督になれればなと思っています」と語った。