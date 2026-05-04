シンガー・ソングライターの平井大さんの野外ライブや『OTODAMA'26』など、4日に予定されていた音楽イベントが、強風など天候の影響で中止となったことが相次いで発表されました。

平井さんの公式サイトでは、「本日5月4日（月･祝）に開催を予定しておりました『HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2026』は、強風の影響により開催を断念し、中止することといたしました」と発表。

続けて、「会場である『県立幕張海浜公園 幕張の浜』がある千葉市において強風注意報が引き続き発令されており、今後、さらに風が強まる予報です」と説明し、「公共交通機関への影響も発生している状況と、ステージおよび会場の設備の安全を確保できない強風となる予報を受け、楽しみにしてくださっていた皆様には、大変心苦しいお知らせとなりますが、ご理解いただけますようお願い申し上げます」とコメントしました。

なお、5月5日と6日の公演については開催予定だということです。

■大阪でも野外イベント中止「昨晩の暴風雨による施工物の損傷が激しく」

そして、野外イベント『OTODAMA'26』（大阪・泉⼤津フェニックス 5月4日・5日）は公式サイトで、4日の開催について「昨晩の暴風雨による施工物の損傷が激しく 大変残念ではありますが開催を中止といたします」と報告。4日は浅井健一さん、OKAMOTO'S、くるり、Suchmos、清水ミチコさん、羊文学らが出演する予定でした。

『OTODAMA'26』は5日も開催が予定されていますが、「復旧の目処を協議の上、本日中にご案内いたします」としています。