トラジャ七五三掛龍也、グループ内の会計事情明かす「絶対ルールに従う」食事会の頻度に相葉雅紀驚き
【モデルプレス＝2026/05/04】Travis Japanの七五三掛龍也が3日、嵐の相葉雅紀らが出演するテレビ朝日系24局ネット『相葉マナブ』（よる6時〜6時52分）に出演。メンバーとご飯に行ったときの会計事情を明かした。
【写真】STARTO人気グル、強風の歌舞伎町降臨
メンバーでご飯に行くときの支払い方法について、七五三掛は男気ジャンケンで買った人が会計すると明かした。コンサートで地方に行くときは全員でご飯を食べに行くなど、月に1回くらいはメンバーと食事に行くと話すと、相葉は「えー！行っている方だね」と頻度の多さに驚きの声を上げた。バイきんぐの小峠英二から「順当に（支払いが）回ってくるの？」と聞かれると、七五三掛は「連続のときもありますね。そういうときでも悔しがっちゃだめ。そこは絶対ルールに従うっていう」と男気ジャンケンのルールに忠実に行っていることを話した。
一方の相葉は昔はあみだくじなどで決めていたと言うが「今は5等分」だという。七五三掛から「何食べるんですか？メンバー同士で」と質問されると、「櫻井くんとは年1でカニを食べに」と答えていた。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
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◆七五三掛龍也、メンバーとの食事会事情告白
メンバーでご飯に行くときの支払い方法について、七五三掛は男気ジャンケンで買った人が会計すると明かした。コンサートで地方に行くときは全員でご飯を食べに行くなど、月に1回くらいはメンバーと食事に行くと話すと、相葉は「えー！行っている方だね」と頻度の多さに驚きの声を上げた。バイきんぐの小峠英二から「順当に（支払いが）回ってくるの？」と聞かれると、七五三掛は「連続のときもありますね。そういうときでも悔しがっちゃだめ。そこは絶対ルールに従うっていう」と男気ジャンケンのルールに忠実に行っていることを話した。
◆相葉雅紀、年1回一緒にカニを食べに行くメンバー
一方の相葉は昔はあみだくじなどで決めていたと言うが「今は5等分」だという。七五三掛から「何食べるんですか？メンバー同士で」と質問されると、「櫻井くんとは年1でカニを食べに」と答えていた。（modelpress編集部）
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