明日5月5日（火・祝）よる9時 日本テレビ系で放送の「ザ！世界仰天ニュース」。ゲストは藤原丈一郎（なにわ男子）、水沢林太郎、大沢あかね、富田鈴花、岡部大（ハナコ）。

■知っておいて損はない衝撃の身近な危険 ゲストの富田鈴花が再現ドラマで熱演

VTRでは、普段の生活の中で誰もが陥る可能性がある身近な危険を再現。夏の夜、ドアノブが取れ自宅のトイレに閉じ込められた女性。トイレの中はサウナ状態。このまま熱中症で死んでしまうのか？諦めかけた時あることを思い出す。一体どうやって脱出できたのか？

高校に入学したばかりの女子高校生。自転車通学を始めると、ベッドから起き上がれないほどの脚の痛み、そしてコーラ色の尿が。実は日常のたわいもないことが原因で誰にでも起こり得る身近な危険。この再現VTRには、ゲストの富田が登場。「（セリフで）ずっと痛いって言ってたので、私も痛いと錯覚してきちゃうくらい（苦笑）」と激痛に苦しむ場面で迫真の演技を見せる。

■藤原丈一郎が取材に向かった場所は？水沢林太郎が危険な体験を告白

スタジオでは、ゲストの仰天トークを。藤原は新人マネージャーの運転する車でなにわ男子の取材現場へ。しかし、新人だけに道に詳しくない様子で、入るスタジオを迷いながら地下へ向かうと「参加者の方ですか？」と尋ねられたという。「よくよく聞いたら…」と藤原が振り返ったまさかの間違い発覚にスタジオ爆笑！

水沢は、ファンミーティングのための映像で特技のインラインスケートを披露することに。いざ練習を始めたところ「たまたま滑った場所が誰も試したことがない傾斜の坂で、どんどんスピードが上がってって」という絶体絶命の体験をユーモアを交えて明かす。

大阪で松島の出演していた舞台を鑑賞後、二人で食事に行くことになった藤原。大阪名物を食べたいという松島のリクエストに応えて向かった店で、広めのテーブル席に案内されたという。席に着いた瞬間、松島のとった驚きの行動とは!? その真相を松島が語る！

3年ほど前、花火鑑賞で有名なホテルに家族連れで旅行に出かけた大沢。ベランダの引き戸を閉めて花火を鑑賞して部屋に戻ろうとすると、なんと鍵が閉まっていたという。携帯電話は部屋の中に置いており大ピンチ。助けを呼ぶことになったその後の救出劇を明かす。