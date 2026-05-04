【キャンベラ＝黒木健太朗】高市首相は４日、オーストラリアの首都キャンベラでアンソニー・アルバニージー首相と会談し、「強化された防衛・安全保障協力に関する首脳声明」などの共同文書をまとめた。

覇権主義的な動きを強める中国や緊迫するイラン情勢への対応を念頭に、経済安全保障やエネルギーの安定供給などで連携を強化していくことを確認した。

会談は、出席者を限定した少人数会合を含め、約１時間２０分行われた。

会談後の共同記者発表で、高市首相は「日豪両国は、同志国連携のフロントランナーだ」と述べ、首相が２日にベトナムで表明した新たな「自由で開かれたインド太平洋」（ＦＯＩＰ）構想の実現に向けた取り組みを両国で進める考えを強調した。アルバニージー氏も「共有の国益をより進め、安定した平和で開かれたインド太平洋を支援していく」と語った。

この日発表した安全保障に関する首脳声明では、両国で今後、優先的に強化する事項として、インテリジェンス（情報収集、分析）分野での連携強化、重要な海上交通の確保などを挙げた。

また、サイバー分野の協力を進めるため、「戦略的サイバーパートナーシップ」を創設し、二国間のサイバー攻撃に関する情報共有を強化する。日米豪印の協力枠組み「Ｑｕａｄ（クアッド）」などを通じて地域のサイバー防御の取り組みを推進する方向で一致した。

エネルギーの安定供給を巡って発出した共同声明では、イラン情勢の緊迫化を踏まえ、日本が豪州から多くを輸出している液化天然ガス（ＬＮＧ）や石炭を含む双方向の輸出入や、石油関連製品のサプライチェーン（供給網）の強靱（きょうじん）化を進めることを確認した。

経済安全保障協力に関する共同宣言では、レアアース（希土類）などを武器に各国に経済的威圧をかける中国を念頭に「重要鉱物に対する輸出規制に強い懸念を表明する」と明記した。