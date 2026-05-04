プロ野球・DeNAの東克樹投手が4日、翌5日の広島戦先発へ意気込みました。

今季開幕投手を努めた左腕はここまで5試合に投げ、3勝2敗で防御率2.25。5戦すべてでQS(6回以上3自責点以内)を達成しており、「僕の持ち味をしっかり出せている。(広島戦も)“しっかりと試合を作ること”を忘れずに投げられたら」と話します。

チームは3日ヤクルト戦に大勝し連敗をストップ。「昨日の勝ちで何かひとつ流れが変わるんじゃないか。その流れを持ち込めるような投球をできたら」と語りました。

広島とは今季2度対戦しいずれも勝利。4月18日の一戦では6回9奪三振無失点と好投しました。

しかし「足も使えるし(打線の)状態も上がってきているので、2週間前とは違うと思う」と警戒。「相手も床田(寛樹)さんなので投手戦に持ち込めたら。まずは“試合を作る”という軸はぶらさずにやっていきたい」と力を込めました。

5日はこどもの日。自身の子どもの頃のプロ野球観戦について「打球を遠くへ飛ばすところ(が印象的)。ピッチャーより野手に憧れていたのを覚えている」と思い出を明かします。

そして当日観戦に来る子どもたちに向け、「自分はこの体(身長170cm)でもプロ野球の世界で投げられている。何かひとつ勇気や希望を」と好投を誓いました。