フェイエノールト上田綺世のヘディングシュートから渡辺剛が押し込んだ

オランダ1部フェイエノールトは現地時間5月3日にエールディヴィジ第32節でフォルトゥナ・シッタートと対戦し、2-1で逆転勝利を収めた。

貴重な同点ゴールはFW上田綺世の滞空ヘディングシュートから、こぼれ球をDF渡辺剛が押し込んで生まれた。

1点をリードされて迎えた後半39分、左サイドからのクロスを上田が高い打点のヘディングで合わせると、GKが弾いたこぼれ球をゴール前まで攻め上がっていた渡辺が頭で押し込んだ。

日本人コンビが生み出した値千金の同点ゴール。ファンからは「フェイエノールト組が仕上がってる」「綺世のヘディング、化け物」「上田綺世選手のジャンプ力が異常」といったコメントが寄せられた。機を見てゴール前に攻め上がった渡辺の判断力、そして相手DFの上からヘディングを叩き込む上田の跳躍力が光った。

後半45分に勝ち越しゴールを挙げ、逆転勝利を飾った2位フェイエノールトは勝ち点を61に伸ばした。すでにPSVの優勝が確定しているなかで、3位NECとの差は残り2試合で5ポイント。来季のチャンピオンズリーグ出場権獲得に王手をかけた。（FOOTBALL ZONE編集部）