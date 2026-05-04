終活で戸建てを売却し、引っ越した先のマンションの隣部屋が、離婚した元妻でタレントのつちやかおりさんの自宅だったという布川敏和さん（60）。すわ復縁か、と思われたが、両者とも「ありません！」とキッパリ否定。いったい2人の関係は何なのか？ 元妻と隣同士はアリかナシか!? 布川さんに詳しい話を聞いた。【前後編の後編。前編から読む】

【写真を見る】還暦を迎えたふっくんと、元妻・つちやかおりさんの現在、離婚から12年経った意外な関係とは…？

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「復縁するんだな」とみんなに思われるのが、つちやさんはとてもイヤだったみたいですよ。隣同士に住むことになっちゃったことは、どこかで公表しよう、とは僕もつちやさんも考えていたから、『徹子の部屋』から出演オファーが来たとき、ここで明かそう、と決めた。ただ、つちやさんから「『復縁はありません！』とちゃんと言ってね」と念押しされちゃった。別に、つちやさんがほかの誰かと再婚する予定があるってわけじゃないみたいだけど（笑）。

僕だって復縁するつもりで、隣を狙ったわけじゃない。不動産屋が見つけてきてくれたのが、たまたまそこだったってだけ。還暦を機に広い家を売って、1人暮らしに合った広さの部屋に引っ越そうと決めたとき、長女の桃花が結婚して住んでいる家の近くに行きたくて、そのあたりで探してくれ、と不動産屋にお願いしたの。桃花には5歳の女の子と3歳の男の子がいて、僕は孫がかわいくて、もっと会いたい。それには近くに住んだほうがいいなと思ったから。

でも、なかなかコレという物件が出なかったんだよね。パールという名のダックスフンドの女の子と暮らしていたから、ペット可の2LDK、駐車場アリの条件で探していたせい。ようやく「空きがでた」と不動産屋が連絡してきたのが、つちやさんが住んでるマンションだった。つちやさんは僕が引っ越す前から、桃花の子育ての手伝いをするために、桃花の家の近くに住んでいたんだよね。

不動産屋からマンションの名前を聞いて「あれ、聞き覚えのあるマンション名だな」と。つちやさんに「同じマンションでもいい？」って聞いたら、驚きながらも「まあ、いいよ」とOKしてくれた。でも、まさか部屋が隣とはね。それでもつちやさんは「いいよ」と承諾してくれたけど、「酔っぱらってウチに来ても、ドアロックして部屋に入れないから！」と釘を刺されました（笑）。

隣同士だからって、頻繁に行き来はしてないよ。ただ、つちやさんは次女の花音（かのん）と一緒に暮らしてるから、クリスマスには気遣って僕を呼んでくれて、3人で過ごした。正月は以前から長男家族や長女家族もみんなでつちやさん家に集まっていたから、それは今年も同じ。家族の行事の日に1人寂しく過ごさなくてすむのは、やっぱりありがたい。ほかにも、僕が好きなつちやさんの手料理──梅しそ風味の塩麻婆豆腐やビーフシチュー、タコスとかを作ったときは、お裾分けしてくれる。つちやさんの優しさを改めて感じてるところだね。

「隣に住んでいると安心だね」

この1月にぎっくり腰になったときも、実は助けてもらった。車から荷物を取りだそうとしたときに、グキッとやってしまって、トイレに行くにも大変になっちゃって。そしたら、つちやさんが車を運転して病院に連れて行ってくれて、鍼や電気治療を受けることができた。おかげで、その4日後の仕事に穴を空けずにすんだ。ほんと助かったよ。

前に住んでいた家で1人暮らしをしていたとき、階段から落ちて背骨を折ったことがあったんだよね。痛みでしばらく動けず、寒いし、携帯電話は2階にあって手元にない。助けを求められなくて「こりゃ死ぬな」と思った。「こうやって孤独死するのかな」って。たまたまその日が大晦日で、桃花夫婦がウチに蕎麦を持ってきてくれたので助かったけど、その後の3日間、1人で寝返りさえ打てないまま、天井を向いてずーっと横になってたんだから、何とも寂しい正月になっちゃった。

そんな経験をすると、年をとっての1人暮らしは危険だって痛感してる。その点、つちやさんは別れたとはいえ、僕の良いところも悪いところも、一番知っている人。

隣に住んでいると安心だね。僕らはいろいろあって別れたけど、壮絶なつかみ合いのケンカをして憎み合って別れたってわけじゃなかった。だから別れてからも、つちやさんとは子どもをとおしてずっと行き来があった。

犬の存在も、繋がり続けられたポイント。僕が一緒に暮らしていたパールは、家族みんなで迎えた犬だったから"家族の犬"。家族で面倒をみよう、という気持ちがみんなにあり、僕が出張などで家を空けるときには、自然な流れでつちやさんにあずけることができ、逆につちやさんの飼ってる犬を僕があずかることもあった。だから、僕らが隣同士で暮らすのは都合が良く、それもつちやさんが隣同士で住むのを許してくれた理由だったと思う。パールは引っ越して間もなく虹の橋を渡ってしまったから、パールが僕ら家族を引き寄せてくれたんだな、って思うんだ。

つちやさんと隣同士で住むデメリットねぇ……とくに感じないかな。「カノジョを家に呼びにくいんじゃない？」と言われるけど、そんな心配は必要ないから（笑）。

コロナ以降、外で飲み食いする習慣が無くなったら、出会いも無くなっちゃった。もし万一、素敵な出会いがあったとしたら、それはそのときに考えればいいんじゃない？

「結婚に失敗した僕からのアドバイス」

つちやさんとは別れてからのほうがいい関係になった。別れる前の、お互いトゲのある会話が続いていた時期は何だったんだろうな、と振り返って思ったりする。

つちやさんが毎日、掃除、洗濯、料理をしてくれたのに、僕はそれを当たり前だと思って感謝の気持ちを忘れてしまっていた。たぶん、そういうことの積み重ねで、女の人って爆発するんだろうね。爆発する前に、もっとこまめに気を遣ってあげなくちゃいけなかったんだと、今は思う。

子どもたちのことを考えても、3人とも立派に育ったのはつちやさんのおかげ。今、上の2人は結婚して家庭を築き仕事もがんばってるし、末っ子の花音はまだ独身だけどフリーランスのグラフィックデザイナーとして独立した。隼汰には「父さんを反面教師にしたから」と言われちゃったけど（笑）、僕は父親として鼻高々だよ。

つちやさんと結婚したとき、僕は「芸能活動をやめて家庭に入ってほしい」とお願いした。つちやさんは受け入れて、家族のために尽くしてくれた。離婚の直前に芸能界に復帰して、今はハートフルコメディ舞台『おばドルゆみこ』シリーズで主演してる。僕はこれまでゲスト出演したりしてきたけど、2026年4月の公演では出演はなし。それでも、「観に来てくれ」と言われ、「どんな顔をして見ればいいんだ」って戸惑ったけど、みんなが喜ぶならいいか、と。舞台の上のつちやさんは本当に楽しそう。「やりたいのにずっと我慢してきたんだな」と感じる。

今、夫婦関係が危機の人に、結婚に失敗した僕からのアドバイス。もし別れたくないなら、関係がギクシャクしていても、スマホばかりいじってないで、関わる努力をしてほしい。どんな話をしたらいいかわからなかったら、一緒にスーパーに行くことから始めるといいと思う。

家族で食べるものの買いものは、「これはあの子が好きだから買おうよ」とかって会話が成立しやすいでしょ。それを地道に続けることから始めて、少しずつ修復していってほしい。もしも僕みたいに別れる結果になっても、関係を断ち切らず少しでも関わり続けたら、将来、僕みたいに隣同士で住む可能性もある。それも決して悪くはないから（笑）！

【了。前編から読む】

取材・文／中野裕子（ジャーナリスト） 撮影／山口比佐夫