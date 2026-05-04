King Gnuリズム隊が世界的注目を集める“カトパコ”と「THE FIRST TAKE」でコラボ!? SNSで話題「これ絶対King Gnuだって！」
YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の新たな出演者をめぐり、SNS上で注目が集まっている。世界的な注目を集めるアルゼンチン出身のポップ・デュオ、カトリエル＆パコ・アモロソ（通称：カトパコ）が出演を示唆する動きを見せたことで、ファンの間でさまざまな憶測が広がっている。
【画像】お洒落…！タモリ×常田大希『When your own initials are enough』ビジュアルアザーカット
発端となったのは、「THE FIRST TAKE」公式アカウントによる「MONDAY “22:00”」という投稿とリーク映像。これをカトパコの公式Xおよびインスタグラムがリポストしたことで、出演の可能性が浮上した。
さらにカトパコは、赤いドラムやベースと思われる機材の写真を投稿。この赤いドラムが、King Gnuの勢喜遊が楽曲「TWILIGHT」のミュージックビデオで使用していたドラムセットと酷似しており、ベースの画像も新井の使用するベースに似ている点が注目を集めている。
加えて、現在ツアー中のKing Gnuの公式インスタグラムに投稿された写真では、勢喜遊がカトパコの最新アルバムのTシャツを着用している姿も確認されており、両者の接点をうかがわせる動きが続いている。
こうした投稿を受け、SNSでは「これ絶対King Gnuだって！」「新井先生の5弦ベースと勢喜遊の電子ドラムだって！」「我らのリズム隊はヤバすぎでしょ」など、King Gnuのメンバー参加を予想する声が相次いでいる。
コラボレーションの実現となれば熱いパフォーマンスとなること必至。午後10時の「THE FIRST TAKE」に注目だ。
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発端となったのは、「THE FIRST TAKE」公式アカウントによる「MONDAY “22:00”」という投稿とリーク映像。これをカトパコの公式Xおよびインスタグラムがリポストしたことで、出演の可能性が浮上した。
加えて、現在ツアー中のKing Gnuの公式インスタグラムに投稿された写真では、勢喜遊がカトパコの最新アルバムのTシャツを着用している姿も確認されており、両者の接点をうかがわせる動きが続いている。
こうした投稿を受け、SNSでは「これ絶対King Gnuだって！」「新井先生の5弦ベースと勢喜遊の電子ドラムだって！」「我らのリズム隊はヤバすぎでしょ」など、King Gnuのメンバー参加を予想する声が相次いでいる。
コラボレーションの実現となれば熱いパフォーマンスとなること必至。午後10時の「THE FIRST TAKE」に注目だ。