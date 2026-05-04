ÄóÁÊ¤âÈ½·è¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¡¡Ì±»öÁ´ÌÌIT²½¡¢21Æü»Ü¹Ô
¡¡Ì±»öÁÊ¾Ù¼êÂ³¤¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡ÊIT²½¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë²þÀµÌ±»öÁÊ¾ÙË¡¤¬21Æü¤ËÁ´ÌÌ»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë¡£ÁÊ¾õ¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇºÛÈ½½ê¤ËÄó½Ð¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼çÄ¥½ñÌÌ¤âÅÅ»Ò²½¡£È½·èÊ¸¤ÎÄó¶¡¤äµÏ¿¤Î±ÜÍ÷¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·ÐÍ³¤È¤Ê¤ë¡£ºÇ¹âºÛ¤Ï¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î½¸ÂçÀ®¡£ÍøÊØÀ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²þÀµË¡¤Ï2022Ç¯5·î¤ËÀ®Î©¡£°ìÉô¤Î¼êÂ³¤¤«¤éÃÊ³¬Åª¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¡¢¸ýÆ¬ÊÛÏÀ¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ê¤É¤¬´û¤ËÀ°¤¨¤é¤ì¤¿¡£º£²ó¤ÎÁ´ÌÌ»Ü¹Ô¤ÇËÜ³ÊÅª¤ÊIT²½¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÁÊ¾õ¤ÎÄó½Ð¤Ï¸½ºß¡¢»æ¤Î½ñÌÌ¤òÍ¹Á÷¤·¤¿¤êÁë¸ý¤Ë»ý»²¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤¬¡¢Á´ÌÌ»Ü¹Ô¸å¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«Âð¤Ê¤É¤«¤éÄó½Ð¤Ç¤¤ë¡£ÁÊ¾ÙÂåÍý¿Í¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥óÄó½Ð¤¬µÁÌ³¤È¤Ê¤ë°ìÊý¡¢ÂåÍý¿Í¤Î¤¤¤Ê¤¤¡ÖËÜ¿ÍÁÊ¾Ù¡×¤Ç¤Ï½¾ÍèÄÌ¤ê¡¢»æ¤Î½ñÌÌ¤òÇ§¤á¤ë¡£
¡¡ÄóÁÊ¸å¤Î¼êÂ³¤¤Ï½ñÌÌ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬Ãæ¿´¤À¤¬¡¢ÁÐÊý¤Î¼çÄ¥½ñÌÌ¤ÏÅÅ»Ò²½¤µ¤ì¡¢ºÛÈ½½ê¤â´Þ¤á¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¶¦Í¡£È½·èÊ¸¤â¸½ºß¤ÏÍ¹Á÷¤Ê¤É¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Á´ÌÌ»Ü¹Ô¸å¤Ï»öÁ°¤ÎÆÏ¤±½Ð¤Ë´ð¤Å¤¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£