

「Suicaのペンギン」の新作グッズが登場です！ JR東日本商事は2026年5月1日（金）から、東日本10県の名物や文化をデザインした「Suicaのペンギン A4クリアファイル」を発売しました。

ラインナップは青森の津軽三味線から山梨のフルーツ狩りまで、各県の特徴を捉えた全10種類。2026年度末での「卒業」が発表されているSuicaのペンギンにとって、このご当地シリーズはファン必見のメモリアルなコレクションとなります。本記事では、思わず全種集めたくなるキュートなデザインの詳細と、ゴールデンウィークの旅の途中に立ち寄れる販売店舗をまとめてご紹介します。

東日本10県の名産・文化をキュートに表現

今回発売される「Suicaのペンギン A4クリアファイル」は、青森、岩手、宮城、山形、福島、茨城、栃木、埼玉、千葉、山梨の10地域をイメージしたご当地デザインです。

書類整理に使い勝手の良いA4サイズ（税込各330円）で展開しており、学校やオフィスなどで日常的に使えるのが魅力。各地域の名所や伝統文化、名産品をモチーフに、Suicaのペンギン（一部は子ペンギンも！）が楽しげに活動する姿が描き下ろされています。

【参考】「Suicaのペンギン」が2026年度末で卒業！ JR東日本が衝撃発表、モバイルSuicaアプリには「コード決済」導入（※2025年11月掲載） https://tetsudo-ch.com/13016007.html

個性豊かな全10種のデザインをご紹介

それぞれの県の特徴を活かした10種類のラインアップは以下の通りです。

青森県：正座して「津軽三味線」を演奏する凛々しい姿

岩手県：伝統芸能「盛岡さんさ踊り」の衣装をまとって楽しく踊るペンギン

宮城県：仙台七夕まつりの代名詞「吹き流し」にペンギンと子ペンギンが変身

山形県：紅花をあしらった笠を手にした華やかな「山形花笠まつり」

福島県：馬にまたがる姿が勇壮な「相馬野馬追」

茨城県：印籠の代わりに納豆をアピールする、お茶目な「水戸黄門」風

名物の「餃子」を前に、嬉しそうにほっこりする表情

埼玉県：「時の鐘」を見上げながら、子ペンギンとのんびり川越観光

千葉県：名産「落花生」の殻をパカッと割って、ひょっこり顔を出す可愛らしい姿

山梨県：名産の「葡萄と桃」に囲まれ、子ペンギンと果物狩りを満喫

販売店舗と発売日は？

鉄道博物館内「ミュージアムショップTRAINIART」（画像：鉄道博物館）

発売日は2026年5月1日（金）です。以下のJR東日本商事運営店舗およびオンラインショップで購入可能です。

・ミュージアムショップTRAINIART 鉄道博物館店（※入館券が必要）

・TRAINIART TOKYO グランスタ店（東京駅改札内地下1階）

・TRAINIART JRE MALL店（オンラインショップ）

※ミュージアムショップTRAINIART 東京ステーションギャラリー店での取り扱いはありませんのでご注意ください。

普段使いしやすいA4クリアファイルは、自分用にはもちろん、ちょっとしたプレゼントにも最適です。2026年度末で「Suicaのペンギン」が卒業を控えている今、一つひとつのグッズがより愛おしく感じられるはず。あなたのお気に入りの「ご当地ペンギン」を探しに、駅のショップへ足を運んでみませんか？

（画像：JR東日本商事）

鉄道チャンネル編集部

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