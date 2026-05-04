Suicaのペンギン「ご当地クリアファイル」が可愛すぎる！ 青森の津軽三味線から山梨のフルーツ狩りまで東日本10県の魅力が勢揃い(2026年新作)
「Suicaのペンギン」の新作グッズが登場です！ JR東日本商事は2026年5月1日（金）から、東日本10県の名物や文化をデザインした「Suicaのペンギン A4クリアファイル」を発売しました。
ラインナップは青森の津軽三味線から山梨のフルーツ狩りまで、各県の特徴を捉えた全10種類。2026年度末での「卒業」が発表されているSuicaのペンギンにとって、このご当地シリーズはファン必見のメモリアルなコレクションとなります。本記事では、思わず全種集めたくなるキュートなデザインの詳細と、ゴールデンウィークの旅の途中に立ち寄れる販売店舗をまとめてご紹介します。
東日本10県の名産・文化をキュートに表現
今回発売される「Suicaのペンギン A4クリアファイル」は、青森、岩手、宮城、山形、福島、茨城、栃木、埼玉、千葉、山梨の10地域をイメージしたご当地デザインです。
書類整理に使い勝手の良いA4サイズ（税込各330円）で展開しており、学校やオフィスなどで日常的に使えるのが魅力。各地域の名所や伝統文化、名産品をモチーフに、Suicaのペンギン（一部は子ペンギンも！）が楽しげに活動する姿が描き下ろされています。
【参考】「Suicaのペンギン」が2026年度末で卒業！ JR東日本が衝撃発表、モバイルSuicaアプリには「コード決済」導入（※2025年11月掲載） https://tetsudo-ch.com/13016007.html
個性豊かな全10種のデザインをご紹介
それぞれの県の特徴を活かした10種類のラインアップは以下の通りです。
販売店舗と発売日は？
発売日は2026年5月1日（金）です。以下のJR東日本商事運営店舗およびオンラインショップで購入可能です。
・ミュージアムショップTRAINIART 鉄道博物館店（※入館券が必要）
・TRAINIART TOKYO グランスタ店（東京駅改札内地下1階）
・TRAINIART JRE MALL店（オンラインショップ）
※ミュージアムショップTRAINIART 東京ステーションギャラリー店での取り扱いはありませんのでご注意ください。
普段使いしやすいA4クリアファイルは、自分用にはもちろん、ちょっとしたプレゼントにも最適です。2026年度末で「Suicaのペンギン」が卒業を控えている今、一つひとつのグッズがより愛おしく感じられるはず。あなたのお気に入りの「ご当地ペンギン」を探しに、駅のショップへ足を運んでみませんか？
（画像：JR東日本商事）
鉄道チャンネル編集部
（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）