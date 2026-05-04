フォトパートナー広島（広島県写真材料商組合）は、「第13回 広島カメラ中古市」を5月26日（火）・5月27日（水）に広島市中小企業会館で開催する。県内外の計21店舗から4,000点以上のカメラ関連商品が集結する。

会場には、クラシックカメラ、フィルムカメラ、デジタル一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ、交換レンズなどの商品が並ぶ。

両日とも「広島カメラ鑑定会」を併催。カメラ専門店のベテランスタッフが、使用していないカメラの無料鑑定・買取を実施する。

また、5月27日のみのイベントとして「カメラレンズ試着室」や「フォトスポット&レクチャーコーナー」を実施。11時00分からの「じゃんけん大会」（勝ち抜いた3名に1万円の買い物券を贈呈）や、11時30分からのワンコイン「カメラ詰め放題」なども予定している。

なお、会計は現金のみ。会場内への手荷物持ち込みは不可となっている（クロークあり）。

イベント名

第13回 広島カメラ中古市

開催日時

会場

2026年5月26日（火）17時00分～19時30分 2026年5月27日（水）10時00分～15時00分

広島市中小企業会館 総合展示場