渡辺満里奈、“青春だった”アーティストの歌声に「涙腺崩壊」 ライブ後のビール片手に笑顔の写真公開に「かわいい2人での間接ツーショット！」
タレントの渡辺満里奈が2日、自身のXを更新。渡辺美里のライブを訪れたことを明かし、ライブ後のビールを楽しむ姿を公開した。
【写真】“青春だった”アーティストとの間接2ショットを見せた渡辺満里奈
投稿で、「渡辺美里さんのライブ、「じゃじゃ馬40th」最高だった eyesで涙腺崩壊。渡辺美里さんはやっぱり私の青春だったんだなとしみじみ思いました」と渡辺美里のデビュー40周年ツアーのライブに感動したと明かした渡辺。
さらに「ライブ後。また前髪ぱっくり分かれてるけど。」とのコメントとともに、渡辺美里のTシャツを着てビール片手に笑顔を見せる自身の写真を添えた。
この投稿にXでは、「まあ私の青春はあなたですけどもありがとうございますっ」「W渡辺!!満里奈さん、Tシャツ素敵過ぎます!!」「かわいい2人での間接ツーショット！」「世代ですよねぇ」との反響が寄せられている。
【写真】“青春だった”アーティストとの間接2ショットを見せた渡辺満里奈
投稿で、「渡辺美里さんのライブ、「じゃじゃ馬40th」最高だった eyesで涙腺崩壊。渡辺美里さんはやっぱり私の青春だったんだなとしみじみ思いました」と渡辺美里のデビュー40周年ツアーのライブに感動したと明かした渡辺。
さらに「ライブ後。また前髪ぱっくり分かれてるけど。」とのコメントとともに、渡辺美里のTシャツを着てビール片手に笑顔を見せる自身の写真を添えた。
この投稿にXでは、「まあ私の青春はあなたですけどもありがとうございますっ」「W渡辺!!満里奈さん、Tシャツ素敵過ぎます!!」「かわいい2人での間接ツーショット！」「世代ですよねぇ」との反響が寄せられている。