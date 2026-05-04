内見もせず新潟の田舎町の一軒家を買った米国の5人家族… 8ヶ月後に驚きの変化が 4日放送『YOUは何しに日本へ？グルメ＆出産＆オリンピック！春の出会いに大感動2時間SP』

内見もせず新潟の田舎町の一軒家を買った米国の5人家族… 8ヶ月後に驚きの変化が 4日放送『YOUは何しに日本へ？グルメ＆出産＆オリンピック！春の出会いに大感動2時間SP』