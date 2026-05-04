内見もせず新潟の田舎町の一軒家を買った米国の5人家族… 8ヶ月後に驚きの変化が 4日放送『YOUは何しに日本へ？グルメ＆出産＆オリンピック！春の出会いに大感動2時間SP』
テレビ東京で4日、『YOUは何しに日本へ？グルメ＆出産＆オリンピック！春の出会いに大感動2時間SP』（後6：25）が放送される。
【番組カット】内見もせず新潟に…8ヶ月後に驚きの変化が表れたという5人家族
東京2020オリンピックの金メダリストの須崎優衣選手（※崎＝たつさき）と会うのが夢だという姉妹。格闘技の世界大会に出るため来日するので須崎選手に日本で会えないか連絡してみたが、やはり返信は来ない。そこまで高い志を持つだけあって彼女たちの実力は驚きのものだった。そして、須崎選手とのまさかの展開が。
内見もせずに新潟の田舎町の一軒家を買ったというアメリカから来た5人家族。3兄弟の子どもたちは家の障子を破りまくるなど、わんぱく盛り。そんな彼らの引越しから8ヶ月後、再び訪れてみると驚きの変化が。家族の感動物語に長期密着。
タランチュラやイグアナなど世界の珍しい郷土料理を食べ歩いてきたというYOU。日本でチャレンジしたいのは、なんと“熊鍋”。日本人でも食べたことがある人は少ないが、一体どんな味がするのか。そんな未知なる味を求めて北海道へ。そしてYOUには驚きの経歴が隠されていた。
日本人の妻を持ち日本を愛してやまないYOUが日本で楽しみにしているのが中野の“しらすラーメン”。なかなか聞いたことのないメニューだが、一体どんなものなのか。密着してみると彼の驚きの“しらすラーメン”愛が披露される。
【番組カット】内見もせず新潟に…8ヶ月後に驚きの変化が表れたという5人家族
東京2020オリンピックの金メダリストの須崎優衣選手（※崎＝たつさき）と会うのが夢だという姉妹。格闘技の世界大会に出るため来日するので須崎選手に日本で会えないか連絡してみたが、やはり返信は来ない。そこまで高い志を持つだけあって彼女たちの実力は驚きのものだった。そして、須崎選手とのまさかの展開が。
タランチュラやイグアナなど世界の珍しい郷土料理を食べ歩いてきたというYOU。日本でチャレンジしたいのは、なんと“熊鍋”。日本人でも食べたことがある人は少ないが、一体どんな味がするのか。そんな未知なる味を求めて北海道へ。そしてYOUには驚きの経歴が隠されていた。
日本人の妻を持ち日本を愛してやまないYOUが日本で楽しみにしているのが中野の“しらすラーメン”。なかなか聞いたことのないメニューだが、一体どんなものなのか。密着してみると彼の驚きの“しらすラーメン”愛が披露される。