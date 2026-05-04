timelesz・松島聡、なにわ男子・藤原丈一郎から“驚きの行動”暴露される 真相語る
8人組グループ・timeleszの松島聡、7人組グループ・なにわ男子の藤原丈一郎が、5日放送の日本テレビ系「『ザ！世界仰天ニュース』衝撃の身近な危険スペシャル」（毎週火曜 後9：00〜後9：54）に出演する。
【番組カット】再現VTRでは熱演！スタジオにも登場する富田鈴花
スタジオでは、ゲストの仰天トークを紹介する。藤原は、大阪で松島の出演していた舞台を鑑賞後、2人で食事に行ったときのエピソードを紹介する。
大阪名物を食べたいという松島のリクエストに応えて向かった店で、広めのテーブル席に案内されたという。席に着いた瞬間、松島のとった驚きの行動とは。その真相を松島が語る。
同番組には、松島、藤原のほか、MC・笑福亭鶴瓶、アシスタント・杉原凜アナウンサー、ゲストの水沢林太郎、大沢あかね、富田鈴花、岡部大（ハナコ）が出演する。
【番組カット】再現VTRでは熱演！スタジオにも登場する富田鈴花
スタジオでは、ゲストの仰天トークを紹介する。藤原は、大阪で松島の出演していた舞台を鑑賞後、2人で食事に行ったときのエピソードを紹介する。
大阪名物を食べたいという松島のリクエストに応えて向かった店で、広めのテーブル席に案内されたという。席に着いた瞬間、松島のとった驚きの行動とは。その真相を松島が語る。
同番組には、松島、藤原のほか、MC・笑福亭鶴瓶、アシスタント・杉原凜アナウンサー、ゲストの水沢林太郎、大沢あかね、富田鈴花、岡部大（ハナコ）が出演する。