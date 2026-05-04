大沢あかね、家族での花火鑑賞で大ピンチ 有名ホテルで“閉め出し”？
タレントの大沢あかねが、5日放送の日本テレビ系「『ザ！世界仰天ニュース』衝撃の身近な危険スペシャル」（毎週火曜 後9：00〜後9：54）に出演する。
【番組カット】再現VTRでは熱演！スタジオにも登場する富田鈴花
大沢は3年ほど前、花火鑑賞で有名なホテルに家族連れで旅行に出かけた。ベランダの引き戸を占めて花火を鑑賞して部屋に戻ろうとすると、鍵が閉まっていたという。携帯電話は部屋の中に置いており、大ピンチ。助けを呼ぶことになったその後の救出劇を明かす。
同番組には大沢のほか、MC・笑福亭鶴瓶、レギュラー・松島聡（timelesz）、アシスタント・杉原凜アナウンサー、ゲストの藤原丈一郎（なにわ男子）、水沢林太郎、富田鈴花、岡部大（ハナコ）が出演する。
【番組カット】再現VTRでは熱演！スタジオにも登場する富田鈴花
大沢は3年ほど前、花火鑑賞で有名なホテルに家族連れで旅行に出かけた。ベランダの引き戸を占めて花火を鑑賞して部屋に戻ろうとすると、鍵が閉まっていたという。携帯電話は部屋の中に置いており、大ピンチ。助けを呼ぶことになったその後の救出劇を明かす。
同番組には大沢のほか、MC・笑福亭鶴瓶、レギュラー・松島聡（timelesz）、アシスタント・杉原凜アナウンサー、ゲストの藤原丈一郎（なにわ男子）、水沢林太郎、富田鈴花、岡部大（ハナコ）が出演する。