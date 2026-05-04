3日、フリーアナウンサーの中川安奈さんが自身のインスタグラムを更新。

パリオリンピック™のフェンシング女子サーブル団体で銅メダルを獲得した江村美咲選手とランチをしたことを報告しました。



【写真を見る】【 中川安奈 】 フェンシング・江村美咲選手と 「楽しみにしていたランチ」 お喋り時間不足で 「場所を変えてお茶しました」





中川さんは「楽しみにしていたランチ♡」と綴り、ランチを撮影する様子を収めた写真や、お互いに撮影しあった写真を投稿。



続けて、「おしゃべり時間が足りず場所を変えてお茶しました」と、楽しい時間を過ごして時間が足りなくなってしまったことを報告し、場所を変更してお茶をしたことも明かしました。









そして「次回は私が今1番気になっているバッグを探す旅へ」と次回のお出かけ計画についても綴っています。









この投稿に、「御洒落なお二人が楽しいランチをしましたね」「めちゃ可愛すぎ」「楽しさが伝わってきます」「安奈ちゃん かわいい」「美味しそうなランチですね。いっぱい食べてねぇ〜」などのコメントが寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】