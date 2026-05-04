タレント上沼恵美子（71）が4日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。思わぬ縁を得たシンガー・ソングライター（SSW）について語った。

「この番組、松任谷由実さんが聴いてくれたんだよ」と切りだした上沼。「えらい私のことを気に入ってくださってね。上沼さんは面白い、天才だ！って言ってくれはったみたいで」と喜んだ。

面識はないといい、上沼の事務スタッフが大のユーミンファンだという。かつて、そのスタッフがユーミンの東京公演を見に行くため仕事そっちのけで平日に連休を取ったことに上沼がムッとした思い出を披露し、「ユーミンに関してはちょっと腹が立ったんですよ」と言って、笑わせた。

そんな因縁の？ユーミンから「会いたい」とのオファーがあったと告白。「どうしましょってことになって、“もう伺います〜！”って言うて、明日行くねん！」とアピールした。

ユーミンについて「私から一番遠いところにいらっしゃる方なんですよ」と評した。「都会的、スタイリッシュ。雲の上の人というか、ほんまに存在してんのかなあ？みたいな感じだった」と吐露した。

「実際、明日お目にかかれる、一緒におしゃべりできるってのはうれしいなあと思って。それとまた、“ここ天”（こころ晴天）を聴いてくださってたっていうのがうれしいな！」と力を込めた。

「誰に会いたいって、やっぱりユーミンさんとか中島みゆきさんとか桑田佳祐さんとかになるわけよ。関西の人間には一番遠いわけだ、そういう人が」と説明した。

ユーミンの才能を熱弁した後、「人生の中でひとつの思い出、すごい刺激。この年までやってたら、ご褒美としてあるんだなと実感してます。うれしいわあ！」と初対面に心躍らせた。「もうどないしよ、どんな格好で行こうかな。すごい方だからさあ…歌も大好きだし」と緊張も口にしていた。共演番組はニッポン放送「松任谷由実のオールナイトニッポン GOLD」で、後日放送予定という。