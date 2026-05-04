高橋真麻、手術・退院を報告「3月末から原因不明の声帯麻痺に」5月6日に術後初の生放送出演
【モデルプレス＝2026/05/04】フリーアナウンサーの高橋真麻が5月3日、自身のブログを更新。「原因不明の声帯麻痺」になり、手術をしていたことを明かした。
【写真】44歳フリーアナ、退院後に作った手料理
高橋は「実は3月末から原因不明の声帯麻痺になり 声が出づらく、息苦しい。声が割れる、大きな声が出せない、歌えない。という日々を送ってきたのですが この度、声帯の手術を終え退院致しました」「これからリハビリや経過観察があります」と報告。「5月6日の『ゴゴスマ』の生放送（TBS系列／月曜〜金曜日13：55〜15：49）が術後初めてのテレビ出演になります。一生懸命頑張りますが、お聞き苦しいお声かもしれません。お詫び申し上げます」と伝え、「きちんと声が戻るのか…という不安が大きい1ヶ月半でしたが、手術を終えてこれからリハビリも頑張りたいと思います」とつづった。
また「声帯以外は元気ですので 引き続き 育児、家事、仕事 どれも楽しくして参りたいと思っております。どうぞ宜しくお願い致します」とコメント。最後には「最近、疲れが喉に来る方が多いみたい…皆様もお気を付け下さいませ」と呼びかけた。
その後のブログでは、退院した日の夜に作ったという手料理も公開。「ガパオライス（レタスで包んでも食べられるように）シュクメルリを作りました」と、写真とともに報告した。
高橋は2018年12月に経営者の一般男性と結婚。2020年に第1子、2022年に第2子を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】44歳フリーアナ、退院後に作った手料理
◆高橋真麻、手術を報告
高橋は「実は3月末から原因不明の声帯麻痺になり 声が出づらく、息苦しい。声が割れる、大きな声が出せない、歌えない。という日々を送ってきたのですが この度、声帯の手術を終え退院致しました」「これからリハビリや経過観察があります」と報告。「5月6日の『ゴゴスマ』の生放送（TBS系列／月曜〜金曜日13：55〜15：49）が術後初めてのテレビ出演になります。一生懸命頑張りますが、お聞き苦しいお声かもしれません。お詫び申し上げます」と伝え、「きちんと声が戻るのか…という不安が大きい1ヶ月半でしたが、手術を終えてこれからリハビリも頑張りたいと思います」とつづった。
その後のブログでは、退院した日の夜に作ったという手料理も公開。「ガパオライス（レタスで包んでも食べられるように）シュクメルリを作りました」と、写真とともに報告した。
◆高橋真麻、2018年に結婚
高橋は2018年12月に経営者の一般男性と結婚。2020年に第1子、2022年に第2子を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】