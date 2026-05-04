IMP.の椿泰我が出演するRCCテレビ「イマナマ！」の人気コーナー「IMP.椿泰我の広島パンパカパーン」が放送され、尾道にある海沿いのパン屋で人気No.1パン予想に挑戦した。

番組初となる尾道市からロケがスタートし、椿は「向島に行くための橋がしまなみ海道？僕はドライブも好きなのでしまなみ海道渡ってみたいなと思ったことあります」と話した。今回は「ロケーションが良いところなので観光客も立ち寄りやすく、外で食べられるところもあるので雰囲気バッチリ！」という視聴者からのオススメで、1943年に建てられた海運倉庫をリノベーションした「ONOMICHI U2」内にある「Butti Bakery」を訪れた。

全て天然酵母で作られた約30種類のパンが並ぶ店内で椿は「Butti」という店名が広島弁の「ぶち」に由来することを知り、「『ぶちうまい』のぶちだ！広島でこのパンのロケをさせていただいてもまだ『ぶち』は使ったことがないんですよ、ついにぶちを使える日がきたかもしれないです！」とコメント。

スタッフからU2プライベート商品のレモンとバターを混ぜたパンに塗って食べる商品「バタースプレッドレモンカード」を紹介されると、椿は「ご褒美をバタースプレッドレモンカードにして、パンに塗って食べさせていただくことって可能ですか？」とおねだり。

恒例の人気No.1パン予想の“ご褒美”をゲットするために、Butti Bakery人気ベスト3の「瀬戸内レモンのクリームパン」、「角食パン」、「パストラミビーフと三良坂モッツァレラチーズのバケットサンド」の中から予想に挑戦した。

椿は「まず尾道でサイクリングとか色々なことがあったときに、お家で食べるっていうよりはテイクアウトして食べる方も多いのかなってなったら食パンは違うんじゃないかなと。めちゃめちゃおいしいんですけども、ファミリー向けのお家に持って帰ってとかっていうよりは手軽に食べられる方がナンバーワンと言われているんじゃないかなっていうところが僕の予想です」とした上で、3種類のパンの中から1位は「瀬戸内レモンのクリームパン」だと予想。

さらに、「観光客もたくさん来るって考えると瀬戸内レモンがふんだんに使われたっていうのがだいぶキーワードとしても強いですし、お店を見させてもらったときにレモンゾーンだけで(パンが)3種類あったじゃないですか、ということはレモン系の商品が人気だからこその発展な気もするんですよ」「ただですよ、サイクリングのお客さんがすごく多い。栄養補給もしなきゃいけないってなったときにガツンといきたいこういうバケットサンドは強いですよね」と推理した。

結果は第3位から発表。第3位は「パストラミビーフと三良坂モッツァレラチーズのバケットサンド」、第2位が「角食パン」、第1位は「瀬戸内レモンのクリームパン」で見事正解。

ご褒美として、食パンに「バタースプレッドレモンカード」を塗って食べ「おいしい！ほんのりかと思ったらしっかりレモンも感じられて、バターも好きでレモンも好きな人はいいですね。こりゃぶちうまいですね！」と喜んだ。