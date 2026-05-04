TBS系「Nスタ」（月〜金曜午後3時49分）の公式インスタグラムが、3日までに更新され、“激レア”ショットが公開された。

番組MCの井上貴博アナウンサーが、「裏番組」でもある日本テレビ系「news every.」（月〜金曜午後3時50分）でお天気コーナーを担当する気象予報士の木原実氏と、TBS局内でコラボレーションする動画が投稿された。井上アナが手にしたTBSの番組応援キャラクター「Boona（ブーナ）」と、木原氏が持った日テレのお天気キャラクター「そらジロー」を交換し、「4ショット」で写真におさまる激レアな内容だった。

4月30日に投稿された動画は「別仕事でTBSに来ていた木原さんにご挨拶」のタイトルで始まり、井上アナは初対面だという木原氏のもとに出向いてあいさつ。「Nスタ」インスタによると、木原氏は、TBSの伊藤隆佑アナウンサーとの防災番組での対談（5月中旬公開予定）のため、来局したという。

井上アナと木原氏は「エールの交換」として、自局のキャラクターをそれぞれ相手に手渡し、写真撮影。伊藤アナから「そらジローを持ったことは？」と問われた井上アナは「ないです、初めて」と、そらジローとも「初対面」であることを明かし、手にした「そらジロー」をまじまじと見つめ、「これか−。『木原さ−ん、そらジロー』ってやつですよね。うれしい」とまんざらでもない様子をみせた。

木原氏に「あげますよ」と呼びかけられると、自身も「じゃあ、あげます」と、ブーナを手渡し、2人で大笑いした。

「今日、井上が（番組進行で）気をつけるのが、『では、お天気です。木原さ−ん、そらジロー』と言わないように」と伊藤アナに指摘された井上アナは、うれしそうな表情で「言いたいよね〜」。これに木原氏は「言ってくださいよ。バズりますよ」と、けしかけていた。

また、井上アナが木原氏に、「every」のメインキャスターを担当する日テレの森圭介アナウンサーについて「実は、お世話になっていて。食事はちょくちょく、ご一緒して」と打ち明ける場面もあった。

木原氏、そらジローと初対面した井上アナは「ずーっとテレビで拝見してきた木原さんと初対面。温かく対応してくださりました。エールの交換ということで、そらジローとブーナを交換。その後、そらジローはNスタのスタッフルームに鎮座しています。木原さん！ どうもありがとうございました！」とした上で、「『every』『Nスタ』ともども、今後ともよろしくお願いいたします！」としたコメントも寄せた。

この投稿には「すごい組み合わせ」「夢の競演」「井上アナうれしそうですね」などのコメントが寄せられた。