タレントで俳優・坂上忍が３日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＲｅＨａｃＱ−リハック−【公式】」に出演。２ちゃんねる創始者で実業家のひろゆき氏らとトークを繰り広げた。

ひろゆき氏は、坂上が子役出身の俳優として活躍し、近年はバラエティー番組や情報番組でＭＣとして重宝されている点に着目。「出役としてずっと出てると、人からどう見られるかっていうのを気にする仕事なわけじゃないですか？役者時代からも含めて。でも、それって、じゃあ逆に一般大衆がどう見てるかは気にならないんですか？」と聞いた。

坂上は「役者からバラエティーの方に来て良かったなって思ったのは、例えば情報番組とか（ＭＣを）やったりすると叩かれるに決まってんじゃないですか？アナウンサーでもないのに公平性？真ん中でやってたって面白くないじゃないですか？僕がやったところで面白くも何ともないじゃないですか？」と切り出した。

つづけて「言いたいことを言うのが仕事とかって思ってたら、世間にどう思われてるっていうより…。どっちかって言ったら、善人かヒールかって言ったらヒールの役回りじゃないですか？そしたらヒールの役をやりきるっていう脳になるんですよね」と話した。

ひろゆき氏は「配役として『俺はヒール役をちゃんとやらなきゃいけない』みたいな？」と感心。坂上は「そう、そう。そもそもが…。例えばドラマとか映画って主役よりも悪役の人が面白かったら作品のクオリティーがガッて上がるわけですよ。だから、その役をもらったんだったら徹底的な悪役として成立させたら。それで仕事を全うできたっていう脳になれるから」とＭＣ業への思いを吐露していた。