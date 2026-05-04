

おかやまインターンシップ＆オープン・カンパニーマッチングフェア2026 提供：岡山県

岡山県は県内就職率の向上を目指し、大学3年生らを対象にした就活支援イベントを5月31日に実施します。

岡山県ではすべての県民が明るい笑顔で暮らす「生き活き岡山」の実現を目指し「第4次晴れの国おかやま生き活きプラン」を策定していて、その中の1つとして県内就職率の上昇を目指しています。

岡山県の調査によりますと、県内大学新卒者の県内就職率は新型コロナ禍には一時的に上昇したものの下降傾向にあり、現在の県内就職率は42.9％で、生き活きプランの目標46.6％を下回っています。

今回の就活支援イベントは県内外の大学生（主に2028年3月以降卒業見込みの3年生）と短大生などが対象です。

県内30の企業が個別ブースで説明会を開き、業務内容や魅力の説明のほか、各企業が予定しているインターンシップ情報などを聞くことができます。

5月31日午後1時半から午後5時まで、岡山市の第一セントラルビル1号館9階大ホール（北区本町）で開かれます。参加費は無料で、イベント案内ページの申し込みフォームから事前予約を受け付けているほか、当日参加も可能です。