オーストラリア代表事前キャンプ第1陣に元町田FWデュークら8人招集「多くの選手を招集して選考対象に含める」
オーストラリアサッカー協会は4日、5日からアメリカのサラソータ(フロリダ)で行うオーストラリア代表のワールドカップ事前キャンプに参加する第1陣の8選手を発表した。今回招集された選手がW杯メンバーに入るかは未定となっている。
第1陣として参加するのはDFハリー・サウター(レスター)、DFヘイデン・マシューズ(ポーツマス)、MFマシュー・レッキ-(メルボルン・C)、MFアンソニー・カセレス(マッカーサーFC)、FWブランドン・ボレロ(ウェスタン・シドニー)、FWニコラス・ダゴスティーノ(ブリスベン・ロアー)、FWミッチェル・デューク(マッカーサーFC)、FWニシャン・ベルピレイ(メルボルン・V)。すでにシーズンを終えた選手が招集されている。
トニー・ポポビッチ監督は今回のキャンプについて「多くの選手を観察・評価する機会として活用する」と述べており、シーズンの経過に合わせて随時選手を呼ぶ模様。W杯メンバーは6月1日に発表する予定で「メンバーを確定させる前に可能な限り多くの選手を招集して選考対象に含めること」を事前のキャンプの目標としている。
オーストラリアは今月30日にメキシコ代表との国際親善試合を行い、同31日にベースキャンプのオークランドへ移動。6月6日にスイス代表と大会前最後の国際親善試合を行い、13日のW杯初戦でトルコ代表と対戦するスケジュールになっている。ワールドカップではトルコのほか、アメリカ代表とパラグアイ代表と同じグループに入っている。
第1陣として参加するのはDFハリー・サウター(レスター)、DFヘイデン・マシューズ(ポーツマス)、MFマシュー・レッキ-(メルボルン・C)、MFアンソニー・カセレス(マッカーサーFC)、FWブランドン・ボレロ(ウェスタン・シドニー)、FWニコラス・ダゴスティーノ(ブリスベン・ロアー)、FWミッチェル・デューク(マッカーサーFC)、FWニシャン・ベルピレイ(メルボルン・V)。すでにシーズンを終えた選手が招集されている。
オーストラリアは今月30日にメキシコ代表との国際親善試合を行い、同31日にベースキャンプのオークランドへ移動。6月6日にスイス代表と大会前最後の国際親善試合を行い、13日のW杯初戦でトルコ代表と対戦するスケジュールになっている。ワールドカップではトルコのほか、アメリカ代表とパラグアイ代表と同じグループに入っている。