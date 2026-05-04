King Gnu¾ïÅÄÂç´õ¤¬¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¿²ÊÊ¥Ø¥¢¤òÈäÏª¡ª¡Ö¿²µ¯¤¤Ç¤³¤ó¤Ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤¹¤´¤¤¡×¡Öµ¡·ù¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¤³¤¦¤Ê¤ë¤Î£÷¡×
¢£¡Öº£Æü¤Î¿²ÊÊno.1¤Ï²¶¤À¡×¡Ê¾ïÅÄ¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾ïÅÄÂç´õ¤Î¿²ÊÊ»Ñ¡¿¥¥á¥·¥ç¥Ã¥È①～②
King Gnu¾ïÅÄÂç´õ¤¬¡¢¿²ÊÊ¥Ø¥¢¤òSNS¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¾ïÅÄ¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤Î¿²ÊÊno.1¤Ï²¶¤À¡×¤È¤·¤ÆT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ç¤Ë¤ä¤ê¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¼«»£¤ê¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£Á°È±¤¬Å·¤Þ¤Ç¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¶¯¤á¤Î¿²ÊÊ¥Ø¥¢¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤â¤³¤ì¤ËÈ¿±þ¡£
¡Ö»ä¤Î¤â¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö²¶¤Î¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¡×¤Ê¤É¡¢¥ê¥×Íó¤Ë¤Ï¾ïÅÄ¤Î¿²ÊÊ¤ËÄ¥¤ê¹ç¤¦À¼¤ä¡¢¡Ö¿²µ¯¤¤Ç¤³¤ó¤Ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤¹¤´¤¤¡×¡Öµ¡·ù¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¤³¤¦¤Ê¤ë¤Î£÷¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£