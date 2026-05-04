98キロ→57キロでNumber_i神宮寺勇太似に激変した元野球日本代表、驚きのダイエット術とは？
ABEMAは3日、稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾の3人による番組『ななにー 地下ABEMA』の#116を放送。大減量でNumber_i神宮寺勇太似に激変した元野球日本代表の、ダイエット術が紹介された。
【写真】精悍！大減量でNumber_i神宮寺勇太似に激変した元野球日本代表の中3時代
#116は、人気企画「私アレで激変しました！衝撃ビフォーアフター大公開SP第4弾」と題し、ダイエット・整形・メイクなどで驚愕の激変を遂げた5人が大集合。
体重98キロから57キロまで激痩せし、神宮寺似に激変したという小松田さんは、小学生時代には阪神タイガースジュニアに選出。昨年ホームラン王と打点王を獲得した阪神・佐藤輝明選手と同期、そして中学3年生のときに日本代表に選出され、4番バッターを務めたという驚きの経歴を告白。
しかし、パワーをつけるための1日7食の食トレが原因で中学卒業時には98キロまで激太りしてしまったそう。その後、甲子園常連の高校へ進学し、大学3年生で野球を引退したことからダイエットを決意したという。
いよいよ稲垣の「激変フェイス、オープン！」の掛け声で現在の素顔が明かされると、そのあまりの変貌ぶりにスタジオからは「おぉー！すげぇー！」「別人じゃん！」と驚嘆の声があがり、一同は大盛り上がり。EXIT・りんたろー。らが「整形してないの？」と疑うほどのイケメンぶりに、小松田さんが「無整形です」とキッパリ否定。
そんな小松田さんが実践した「18時以降固形物NGダイエット」や「目元・鼻のマッサージ」といった独自のダイエットメソッドを紹介。中でも「正しい歩き方」の話題では、健康オタクの草なぎが突然床でトレーニングを始め、「スマホ見て歩いちゃ絶対ダメ！」と熱弁。さらに「足の裏に『ありがとう』って言わなきゃダメ！」と持論を展開し、スタジオは爆笑に包まれた。
【写真】精悍！大減量でNumber_i神宮寺勇太似に激変した元野球日本代表の中3時代
#116は、人気企画「私アレで激変しました！衝撃ビフォーアフター大公開SP第4弾」と題し、ダイエット・整形・メイクなどで驚愕の激変を遂げた5人が大集合。
体重98キロから57キロまで激痩せし、神宮寺似に激変したという小松田さんは、小学生時代には阪神タイガースジュニアに選出。昨年ホームラン王と打点王を獲得した阪神・佐藤輝明選手と同期、そして中学3年生のときに日本代表に選出され、4番バッターを務めたという驚きの経歴を告白。
いよいよ稲垣の「激変フェイス、オープン！」の掛け声で現在の素顔が明かされると、そのあまりの変貌ぶりにスタジオからは「おぉー！すげぇー！」「別人じゃん！」と驚嘆の声があがり、一同は大盛り上がり。EXIT・りんたろー。らが「整形してないの？」と疑うほどのイケメンぶりに、小松田さんが「無整形です」とキッパリ否定。
そんな小松田さんが実践した「18時以降固形物NGダイエット」や「目元・鼻のマッサージ」といった独自のダイエットメソッドを紹介。中でも「正しい歩き方」の話題では、健康オタクの草なぎが突然床でトレーニングを始め、「スマホ見て歩いちゃ絶対ダメ！」と熱弁。さらに「足の裏に『ありがとう』って言わなきゃダメ！」と持論を展開し、スタジオは爆笑に包まれた。