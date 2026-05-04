金子恵美、レプロエンタテインメントの“所属一覧”から削除 2020年2月からマネジメント契約
元衆議院議員でタレントの金子恵美氏のプロフィールが、所属していた大手芸能事務所レプロエンタテインメントのアーティスト一覧から削除されたことが、4日までに明らかになった。
【写真】ちょんまげ姿で土下座？ 妻・金子恵美に謝罪する宮崎謙介
金子氏は、新潟県月潟村（現新潟市）出身。早稲田大学第一文学部卒業。2003年にミス日本 関東代表 選出。議員時代に総務大臣政務官を務めるなど活躍。19年の政界引退後は『バラいろダンディ』（TOKYO MX／水曜日レギュラー）や『ビートたけしのTVタックル』（テレビ朝日）『サンデージャポン』（TBS）『バイキング！』（フジテレビ）など、さまざまな情報番組に出演し、世の中が注目する問題を元議員の経験と知識を基に的確に解説。20年2月に同社とマネジメント契約を結んだことを発表していた。夫は元衆議院議員の宮崎謙介氏。
今年4月末には自身のブログで、MRI検査を受けたことを報告。「元々のストレートネックからくる頚椎ヘルニアが悪化し、腰にも余計負担がかかっているとのこと。結果、急性仙腸関節炎で今後約2週間の絶対安静が必要と医学的に判断する、との診断書がだされました」と報告していた。
【写真】ちょんまげ姿で土下座？ 妻・金子恵美に謝罪する宮崎謙介
金子氏は、新潟県月潟村（現新潟市）出身。早稲田大学第一文学部卒業。2003年にミス日本 関東代表 選出。議員時代に総務大臣政務官を務めるなど活躍。19年の政界引退後は『バラいろダンディ』（TOKYO MX／水曜日レギュラー）や『ビートたけしのTVタックル』（テレビ朝日）『サンデージャポン』（TBS）『バイキング！』（フジテレビ）など、さまざまな情報番組に出演し、世の中が注目する問題を元議員の経験と知識を基に的確に解説。20年2月に同社とマネジメント契約を結んだことを発表していた。夫は元衆議院議員の宮崎謙介氏。
今年4月末には自身のブログで、MRI検査を受けたことを報告。「元々のストレートネックからくる頚椎ヘルニアが悪化し、腰にも余計負担がかかっているとのこと。結果、急性仙腸関節炎で今後約2週間の絶対安静が必要と医学的に判断する、との診断書がだされました」と報告していた。