◆ファーム・リーグ 西地区 ソフトバンク―オリックス（４日・タマホームスタジアム筑後）

左手指骨折から復帰した杉山一樹投手が先発としてマウンドに上がり、１イニングを無失点に抑えた。

杉山は４月１１日の日本ハム戦（エスコン）後、自身の投球に納得がいかず、ベンチを殴打して負傷した。復帰登板となった２日のファーム・リーグ中日戦では最速１５５キロをマークし、出力は問題がないことをアピールした。復帰２戦目となったこの日も、初球からオリックスの先頭・河野のバットをへし折るなど直球は１５０キロ超えを連発。フォークで見逃し三振も奪い、安定した投球を見せた。

登板を終えた右腕は「フォークは前回、コントロールできていない部分もあったので、そこはコントロールしつつ」と、自身の投球にまずまずといった表情を浮かべた。小久保監督は３日の楽天戦（みずほペイペイドーム）後、杉山について「その（４日の登板後）後、どうするか考えます」と言及。今季４セーブを挙げている守護神は「（連絡を）待つのみだと思います」と、１軍合流を待ち望んだ。