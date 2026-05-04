

資料 香川県内の大型店舗

香川県統計調査課は、全国における香川県の相対的位置が分かる冊子「100の指標からみた香川」の2026度版をまとめました。上位10位以内にランクインしたのは前年度版と同じ17項目でした。

主な項目では「人口10万人当たりの大型小売店舗数（2024年12月31日時点）」が9.3店（2025年度より0.1店増）で、5年連続で1位となりました。「大型小売店舗」とは店舗面積が1,000平方メートルを超える店舗を言います。

また「有効求人倍率（2024年度）」は1.42倍から1.46倍に増加し、2025年度の11位から5位にランクアップしました。

このほか、10位以内にランキングされているのは「家事などに費やす時間（10歳以上男性1人あたり・2021年10月20日時点）」が56分で3位。「預貯金残高（1世帯当たり・2025年3月31日時点）」が1733万2000円で4位、「道路密度（1キロ平方メートル当たり・2023年3月31日時点）」が99.9％で4位、「未婚率（男性・2020年10月1日時点）」が30.2％で8位、「飲食店数（人口千人当たり）」が3.89店で10位などです。

「100の指標からみた香川」は香川県統計協会発行で660円。香川県統計協会窓口（統計調査課内）のほか、宮脇書店本店、ジュンク堂書店高松店、香川県庁生協などで購入できます。