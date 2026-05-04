パルマ鈴木彩艶が首位インテル相手にスーパーセーブを見せた

イタリア1部パルマは現地時間5月3日にセリエA第35節で首位インテルと対戦し、0-2で敗れた。

先発した日本代表GK鈴木彩艶は2失点を許し、目の前で優勝を決められる結果となったが、決定的なピンチでスーパーセーブを見せるなど王者を相手に奮闘した。

圧巻だったのはスコアレスで迎えた前半25分のプレーだ。エリア内に侵入したインテルのMFニコラ・バレッラが左足の強烈なシュートがクロスバーを叩いた後に鈴木の背中に当たり、ボールはがら空きとなったゴールの前にこぼれた。体勢を崩していた鈴木だが、そこから身体を伸ばし、左手でボールを掻き出して相手の決定機を阻んだ。

鈴木の驚異的な反射神経と身体能力が組み合わさったビッグセーブに対しては「セカンドの反応やばすぎん？」「二次アクション早すぎる」「倒れかけた次のアクションの速さえぐいな」「これのセカンドに反応するのヤバいって」といった声が寄せられた。試合には敗れたものの、クオリティーの高さを示した。

敗れたパルマは勝ち点42で12位。勝利したインテルは勝ち点82で、3試合を残して2年ぶり21回目のスクデット獲得を決めた。（FOOTBALL ZONE編集部）