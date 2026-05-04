照英「GWでの一コマ」 長男を抱いた“コミカル”な“顔出し”親子2ショット公開「お子さん、冷静ですね」「無邪気なパパ」
タレントの照英（52）が、4日までに自身のインスタグラムを更新。長男との親子ショットを公開し、そのほほ笑ましい姿が話題となっている。
【写真】「お子さん、冷静ですね」GWでの照英＆長男の“コミカル”な“顔出し”親子2ショット
投稿では「こんなパパです」とコメントを添え、ゴールデンウィーク中の一コマを紹介。写真には、まだ幼い長男を抱きながら全力の表情を見せるコミカルな照英の姿が収められていた。
一方で、抱かれた長男は落ち着いた様子でカメラを見つめており、父との対照的な表情が印象的な1枚となっている。
この投稿にファンからは「お子さん、冷静ですね」「無邪気なパパ」「全力で楽しむ最高のパパですね」「こんなパパが良いんです」「お二人良い表情ですな」といった声が寄せられ、親子の温かい関係性に反響が集まっていた。
【写真】「お子さん、冷静ですね」GWでの照英＆長男の“コミカル”な“顔出し”親子2ショット
投稿では「こんなパパです」とコメントを添え、ゴールデンウィーク中の一コマを紹介。写真には、まだ幼い長男を抱きながら全力の表情を見せるコミカルな照英の姿が収められていた。
一方で、抱かれた長男は落ち着いた様子でカメラを見つめており、父との対照的な表情が印象的な1枚となっている。
この投稿にファンからは「お子さん、冷静ですね」「無邪気なパパ」「全力で楽しむ最高のパパですね」「こんなパパが良いんです」「お二人良い表情ですな」といった声が寄せられ、親子の温かい関係性に反響が集まっていた。