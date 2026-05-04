飯田橋で本場の香港式喫茶店を体験 自家製ジャムの揚げフレンチトーストは見た目よりやさしい味わいでクセになる
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・飯田橋の香港式喫茶店『香港贊記茶餐廳 飯田橋店』です。
いかにも香港ローカルな味と雰囲気の虜に！
茶餐廳とは、軽食を出す香港式喫茶店のこと。ここは日本での先駆けで、料理も喫茶メニューも現地のままだ。自家製ジャムを挟んで揚げたフレンチトーストは一見超甘そうだが、ほっこりやさしくてクセになる。温かいエッグタルトもぷるぷる＆上品で旨い！濃厚な香港式ホットミルクティーを合わせて、本場流にエンジョイしたい。
自家製カヤジャムフレンチトースト西多士650円、香港式ミルクティー530円
『香港贊記茶餐廳（ホンコンチャンキチャチャンテン） 飯田橋店』（手前）自家製カヤジャムフレンチトースト西多士 650円 （奥）香港式ミルクティー 530円
『香港贊記茶餐廳（ホンコンチャンキチャチャンテン） 飯田橋店』オーナー 張旻偉（チャン・マンワイ）さん
オーナー：張旻偉（チャン・マンワイ）さん「香港独特の喫茶文化をご体験ください」
『香港贊記茶餐廳（ホンコンチャンキチャチャンテン） 飯田橋店』
飯田橋『香港贊記茶餐廳（ホンコンチャンキチャチャンテン） 飯田橋店』
［店名］『香港贊記茶餐廳（ホンコンチャンキチャチャンテン） 飯田橋店』
［住所］東京都千代田区飯田橋3-4-1マンワイビル1階
［電話］03-6261-3365
［営業時間］11時半〜23時
［休日］無休
［交通］地下鉄東西線飯田橋駅A5出口から徒歩1分
撮影／西崎進也、取材／飯田かおる
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※月刊情報誌『おとなの週末』2026年3月号発売時点の情報です。