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お笑いタレントの山口智充さんが自身のインスタグラムを更新。
ツーリングへの思いを綴りました。
 

【写真を見る】【 山口智充 】　ツーリングへ想い　「走ってますかぁ〜　いい時季ですね〜！」　バイクの写真添え　「これからまだまだ色んなバイクに乗ってみたい！」



山口智充さんは「走ってますかぁ〜　いい時季ですね〜！　ロケバスからライダー見てウズウズしてる今日この頃です！」と綴ると、旅先の様々なシチュエーションでのバイクの写真をアップ。

続けて「過去写真ですが、自分の気分上げるためにアップしました　プライベート、番組、取材等で、なんやかんや乗って、今んところVanVan200  です！」と、記しました。
 



そして「ボンゴブローニーバンに積んで持ってくにもちょうどいいし、インジェクションなので行った先ですぐに走り出せるし！  優秀〜　『ボンゴバンにバンバン載せて』っていう歌出来てます　発表を楽しみにしててくださいね」と、綴りました。
 



山口智充さんは「あああ、どっか遠いとこ持ってって走りたい！　ていうかデカいのんもまた乗りたい！　ていうかこれからまだまだ色んなバイクに乗ってみたい！　とそんなことを考えてる時がいちばん幸せですね」と、投稿。

続けて「では皆さんも安全運転で　 サイト見よっと」と、綴っています。

 


【　山口智充さん　プロフィール　※公式サイトより引用※　】

性別：男性
生年月日：1969年03月14日

身長/体重：174cm /80kg
血液型：O型
出身地：大阪府 四條畷市

趣味：車 / バイク / 音楽 / 散歩 / 海遊び

出身/入社/入門：1994年
 



【担当：芸能情報ステーション】