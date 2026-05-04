お笑いタレントの山口智充さんが自身のインスタグラムを更新。

ツーリングへの思いを綴りました。



【写真を見る】【 山口智充 】 ツーリングへ想い 「走ってますかぁ〜 いい時季ですね〜！」 バイクの写真添え 「これからまだまだ色んなバイクに乗ってみたい！」





山口智充さんは「走ってますかぁ〜 いい時季ですね〜！ ロケバスからライダー見てウズウズしてる今日この頃です！」と綴ると、旅先の様々なシチュエーションでのバイクの写真をアップ。



続けて「過去写真ですが、自分の気分上げるためにアップしました プライベート、番組、取材等で、なんやかんや乗って、今んところVanVan200 です！」と、記しました。







そして「ボンゴブローニーバンに積んで持ってくにもちょうどいいし、インジェクションなので行った先ですぐに走り出せるし！ 優秀〜 『ボンゴバンにバンバン載せて』っていう歌出来てます 発表を楽しみにしててくださいね」と、綴りました。







山口智充さんは「あああ、どっか遠いとこ持ってって走りたい！ ていうかデカいのんもまた乗りたい！ ていうかこれからまだまだ色んなバイクに乗ってみたい！ とそんなことを考えてる時がいちばん幸せですね」と、投稿。



続けて「では皆さんも安全運転で サイト見よっと」と、綴っています。







【 山口智充さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】



性別：男性

生年月日：1969年03月14日



身長/体重：174cm /80kg

血液型：O型

出身地：大阪府 四條畷市

趣味：車 / バイク / 音楽 / 散歩 / 海遊び

出身/入社/入門：1994年







【担当：芸能情報ステーション】