相葉雅紀、後輩が口を揃えて噂していたことに笑顔「天然キャラが1番に出てくると思うんですけど」
【モデルプレス＝2026/05/04】嵐の相葉雅紀らが出演するテレビ朝日系24局ネット『相葉マナブ』（よる6時〜6時52分）が3日に放送された。相葉について後輩の間で噂されていることが明かされた。
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今回の放送には事務所の後輩であるTravis Japanの七五三掛龍也が出演。「後輩の間で相葉雅紀に関して噂されていることは？」という事前のアンケートに七五三掛は「天然キャラが1番に出てくると思うんですけど、後輩の間では『兄貴っぽい』『スタイルが良くてモデルさんみたいでかっこいい』」と答えていた。嵐のライブツアーにTravis Japanがバックダンサーとしてついたときに、リハーサルに来た相葉を見て、みんな口を揃えて「スタイル良い！」と言っていたという。これを聞いた相葉は笑顔を浮かべていた。
さらに七五三掛は相葉について「男気がある」と熱弁し、相葉が開く会では、後輩は相葉のことを「兄貴」と呼んでいることも明かした。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
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◆七五三掛龍也、嵐のバックダンサー時回顧
今回の放送には事務所の後輩であるTravis Japanの七五三掛龍也が出演。「後輩の間で相葉雅紀に関して噂されていることは？」という事前のアンケートに七五三掛は「天然キャラが1番に出てくると思うんですけど、後輩の間では『兄貴っぽい』『スタイルが良くてモデルさんみたいでかっこいい』」と答えていた。嵐のライブツアーにTravis Japanがバックダンサーとしてついたときに、リハーサルに来た相葉を見て、みんな口を揃えて「スタイル良い！」と言っていたという。これを聞いた相葉は笑顔を浮かべていた。
◆相葉雅紀、後輩からの呼ばれ方
さらに七五三掛は相葉について「男気がある」と熱弁し、相葉が開く会では、後輩は相葉のことを「兄貴」と呼んでいることも明かした。（modelpress編集部）
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