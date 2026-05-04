SIXPADの骨盤底筋ショーツで叶える♡心地よい新習慣

年齢やライフステージの変化とともに、体のゆるみや違和感が気になり始める女性は少なくありません。そんな毎日に寄り添うアイテムとして、SIXPAD for Womenから「骨盤底筋ショーツ」が2026年5月25日に登場します。はくだけで骨盤底筋をやさしく支える設計と、毎日使いやすい快適なデザインを両立。気負わず続けられる、新しいセルフケア習慣として注目したい一枚です。

はくだけで叶える骨盤底筋サポート

「骨盤底筋ショーツ」は、女性の体を支える大切な骨盤底筋に着目して開発された新発想ショーツです。

骨盤底筋は膀胱・子宮・直腸などの内臓を下から支える重要な筋肉ですが、妊娠・出産・加齢・生活習慣などによってゆるみやすいとされています。

そこで採用されたのが、下から持ち上げるリフトアップ構造。ハンモック状の高伸縮パワーネットが骨盤底筋をしっかり支え、日常生活の中で自然にケアをサポートします。

さらにヒップラインに沿ったサポート生地が、お尻を整えながら骨盤を立たせ、正しい姿勢へ導いてくれるのも魅力です。

グンゼ新作ハーフトップインナーが優秀！綿100％リブ素材で心地よく

毎日使いたくなる快適設計と上品デザイン

機能性だけでなく、毎日はきたくなる心地よさにもこだわっています。通気性・伸縮性・速乾性に優れた素材を採用し、暑い季節も寒い季節も快適な着用感をキープ。

長時間の外出時にも安心できる防菌防臭加工付きで、気になるにおいにも配慮されています。

また、洗濯ネットに入れれば洗濯機で洗えるため、お手入れも簡単。型崩れしにくく、忙しい毎日にもぴったりです。デザインは上品なポイントレース付きで、ケア用下着に見えない女性らしい印象。

気分まで上がるような華やかさが嬉しいポイントです♪

商品詳細をチェック

骨盤底筋ショーツ



価格：4,950円（税込）

毎日の下着として選びやすい4色展開で、ファッションや気分に合わせて使い分けできるのも魅力です。

サイズ：S／M／L／LL／3L（カラー：ペールピンク／ヌードベージュ／ペールブルー／ブラック）

発売日：2026年5月25日

無理なく続ける新しいフェムケア習慣

体の変化に向き合いたいけれど、特別なケアはなかなか続かない。そんな女性にこそ、「骨盤底筋ショーツ」は心強い味方になってくれそうです。

いつものショーツを替えるだけで、自然に骨盤まわりをサポートできる手軽さは魅力的。快適さもおしゃれも妥協しないSIXPADの新作で、自分をいたわる習慣を始めてみてはいかがでしょうか♡