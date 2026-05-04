GG佐藤、愛車は約40年前のトヨタ“名スポーツカー” 400台限定の“超希少車”に反響「希少で素晴らしい愛車」「頭文字Dだ 好き〜！」
元プロ野球選手で現在解説やタレント活動を行っているGG佐藤が、4日までに自身のインスタグラムを更新。愛車である希少なトヨタ“名スポーツカー”を公開した。
【写真】約40年前の車とは思えないきれいさ…GG佐藤、愛車の400台限定“超希少車”の全貌
GG佐藤は、「#TRUENO」「#AE86」「#BLACKLIMITED」「#愛車」というハッシュタグとともに、“黒光り”した極上状態の愛車のトヨタ『スプリンター・トレノ』（AE86）の動画を公開。旧車市場でも人気の同モデルだが、GG佐藤の愛車は、400台限定とも言われる「ブラックリミテッド」仕様となっている。
この投稿に「ブラックリミテッド！希少で素晴らしい愛車ですね！」「頭文字Dだ 好き〜！」「とても綺麗なクルマですね！お互いに古いクルマですが末長く維持して行きましょう」「カッコ良過ぎて痺れます！」「シブい〜パンダ（編集部注＝白×クロノボディカラー）よりやっぱりカッコええ」などの称賛の声が集まっている。
【写真】約40年前の車とは思えないきれいさ…GG佐藤、愛車の400台限定“超希少車”の全貌
GG佐藤は、「#TRUENO」「#AE86」「#BLACKLIMITED」「#愛車」というハッシュタグとともに、“黒光り”した極上状態の愛車のトヨタ『スプリンター・トレノ』（AE86）の動画を公開。旧車市場でも人気の同モデルだが、GG佐藤の愛車は、400台限定とも言われる「ブラックリミテッド」仕様となっている。
この投稿に「ブラックリミテッド！希少で素晴らしい愛車ですね！」「頭文字Dだ 好き〜！」「とても綺麗なクルマですね！お互いに古いクルマですが末長く維持して行きましょう」「カッコ良過ぎて痺れます！」「シブい〜パンダ（編集部注＝白×クロノボディカラー）よりやっぱりカッコええ」などの称賛の声が集まっている。