公開中の「サンキュー、チャック」（マイク・フラナガン監督）にマーク・ハミルが出演している。

演じているのは、主人公チャックの祖父で、孫と対話する老人だ。かつて、「スター・ウォーズ」シリーズで師に教えを請うルーク・スカイウォーカーを演じたハミルはオンライン取材に応じ、「生徒の立場から先生の立場に変わったと見てもらっていい」と語った。（近藤孝）

「サンキュー、チャック」はスティーブン・キングの小説の映画化。世界が災害に見舞われ、インターネットやＳＮＳが使えなくなるが、どんなに絶望しても、生きるに値する生があることが、チャックことチャールズ・クランツ（トム・ヒドルストン）の人生を通して描かれる。

映画の後半、少年のチャックに人生の先達で、ハミル演じる祖父が語りかける。酒は飲み過ぎるが優しい心の持ち主で、妻と孫に愛情を注ぐ「理想的なおじいちゃん」だ。決して出番は多くないが、味わい深い演技を見せる。「こういうキャラクターを演じたことはないかも」と前置きしつつ、「自分もこんな人でありたいなと思える役を演じるのは、役者冥利（みょうり）に尽きます」とほほ笑む。

実は、ハミルは宮崎駿監督のアニメーション映画「君たちはどう生きるか」の英語吹き替え版で、大伯父の声優を担当した経験がある。大伯父は、崩壊寸前の世界の均衡を維持する使命を、主人公の少年に託そうとする。「２人の関係は、『サンキュー、チャック』の祖父と孫の関係に重ならないか」と尋ねると、「そう言われると、なるほどと思う」との答えが返ってきた。「自分よりも若い人に、今まで蓄積してきた知識を継承していこうとするところはよく似ているね」

ハミルの名を世界に知らしめたのは「スター・ウォーズ」シリーズ。１９７７年の第１作から第３作まで、主人公のルークを演じ、注目を集めた。映画の中で、ルークが師であるオビワン・ケノービやヨーダを慕う姿が目に焼き付いているファンも多いだろう。それから半世紀近い時間を経て、「サンキュー、チャック」では、教え諭す役を得た。弟子から師匠へ――。「僕の仕事の軌跡を、そんなふうに見てくれるのは、素敵なことだと思います」とうれしそうに話す。

映画の撮影現場でも、「スター・ウォーズ」のことを話題にする俳優やスタッフが後を絶たず、「僕が演じたキャラクターが、自分たちにとってどんな意味があるのかを話してくれる」という。「キャラクターを知っているという思いが、マーク・ハミル自身をも知っているという気持ちになっていく。そして、家族のようになる。皆さんには『ありがとう』と、感謝の気持ちを伝えたい」