大阪・ＭＢＳテレビ、ＭＢＳラジオは、６月２０、２１日に、大阪市の梅田・茶屋町エリアで開催する都市型アイドルフェス「ちゃやまちアイドルパーク２０２６」（＃ちゃいぱ）（以下「ちゃいぱ」）の連動番組の放送が決定したと発表した。

まずＭＢＳテレビでは、６月２１日午後１時から報道情報番組「よんチャンＴＶ」（月〜金曜・後３時４０分）の特別編として、生放送で「ちゃいぱ」、同時開催の「ちゃやまち推しフェスティバル２０２６」（以下「推しフェス」）を伝える。この「よんチャンＴＶ特別編 梅田に新祭典！推しフェス＆ちゃいぱ２大推し祭ＳＰ」の公開収録観覧チケットの応募申し込みも、観光ウェブサービス「ｔａｂｉｗａ」で始まっている。今月１３日まで。参加費無料。

６月１９、２０日の深夜には「ちゃいぱ」と「推しフェス」とはそもそもどんなイベントなのかを説明し、翌日に茶屋町に行きたくなる「あした茶屋町で会いましょう」（６月１９日＝深夜０時４３分、同２０日＝深夜１時２８分）という事前番組を放送する。

そして、ＭＢＳラジオでは「＃ちゃいぱＲＡＤＩＯ」の第１弾（出演：私立恵比寿中学）が今月１日に放送されたが、ＪＲ東海の「推し旅」とのコラボも決定し、同２日から配信がスタートしている。さらに「推し旅」の車内限定トークを５月中に聞けば、梅田芸術劇場メインホールで６月２０日に行われる「ＣＨＡｉＰＡ スペシャル音楽祭」の観覧チケット引換券が当たるチャンスもある。

「よんチャンＴＶ特別編 梅田に新祭典！推しフェス＆ちゃいぱ２大推し祭ＳＰ」は河田直也アナウンサー、清水麻椰アナウンサーがＭＣを務め、ＯＣＨＡ ＮＯＲＭＡ、ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ、私立恵比寿中学、ＳＷＥＥＴ ＳＴＥＡＤＹ、ｆａｖ ｍｅが出演する。

「あした茶屋町で会いましょう」は１９日にはＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ、私立恵比寿中学、ｊｕｉｃｅ＝ｊｕｉｃｅ、２０日にはいぎなり東北産、ＯＣＨＡ ＮＯＲＭＡ、ＳＷＥＥＴ ＳＴＥＡＤＹ、ｆａｖ ｍｅが出演する。