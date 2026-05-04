平原綾香、USJで亡き父・まことさんを思い涙したと告白 笑顔の写真も公開「素敵なご尊顔」「読んでて泣いちゃった…」
歌手の平原綾香が2日、自身のXを更新。2021年11月に胃がんのため69歳で亡くなったサックス奏者の父・まことさんを写真とともに偲んだ。
【写真あり】USJで亡き父・まことさんを思い涙したと明かした平原綾香の投稿全文
投稿では「今日は平原まことの誕生日です。父の音を忘れないでいてほしくて書きます」との書き出しで、今年の年越しに母と大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪れた際のエピソードをつづった平原。パーク内で『名探偵コナン』のライブショーがあり、近くまで行ってみたといい、「すると、急に父のサックスが頭上から聞こえてきたのだ。エントランスで流れていたのは平原まことが吹いているバージョンの『名探偵コナン』のテーマ曲だったのだ」と明かした。
まことさんは『名探偵コナン』『ルパン三世』など国民的アニメのテーマ曲を演奏していることでも知られる。平原は「まるで「おれはここにいるぞっ！」と言わんばかりのタイミングだったので母とふたり、笑いながら泣きました」と告白。続けて「鳥取砂丘コナン空港で父のサックスが流れているのを聴いた時も思いましたが 亡くなっても、こうやってみなさんに聴いてもらって父はなんて、しあわせ者なんだろうと」と感慨をにじませた。
最後には「平原まことは、地上にはいませんが 平原まことのサックスの音は ずっと地上におりますので どうかこれからも聴いていただきたく 何卒、よろしくお願いします！」と呼びかけ、笑顔のまことさんの写真と、肩を組むまことさん夫妻と見られる後ろ姿の写真を添えた。
この投稿に、Xでは「素敵なご尊顔 お顔は音に出る、とはこのことかと」「忘れてませんよ」「読んでて泣いちゃった… 素晴らしいお父様」などと反響が寄せられている。
【写真あり】USJで亡き父・まことさんを思い涙したと明かした平原綾香の投稿全文
投稿では「今日は平原まことの誕生日です。父の音を忘れないでいてほしくて書きます」との書き出しで、今年の年越しに母と大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪れた際のエピソードをつづった平原。パーク内で『名探偵コナン』のライブショーがあり、近くまで行ってみたといい、「すると、急に父のサックスが頭上から聞こえてきたのだ。エントランスで流れていたのは平原まことが吹いているバージョンの『名探偵コナン』のテーマ曲だったのだ」と明かした。
最後には「平原まことは、地上にはいませんが 平原まことのサックスの音は ずっと地上におりますので どうかこれからも聴いていただきたく 何卒、よろしくお願いします！」と呼びかけ、笑顔のまことさんの写真と、肩を組むまことさん夫妻と見られる後ろ姿の写真を添えた。
この投稿に、Xでは「素敵なご尊顔 お顔は音に出る、とはこのことかと」「忘れてませんよ」「読んでて泣いちゃった… 素晴らしいお父様」などと反響が寄せられている。