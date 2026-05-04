元阪神で社会人・三菱重工Westの北條史也内野手（31）が4日までに自身のYouTube「JOH×ジョウチャンネル」で阪神・高橋遥人投手（30）の意外な素顔を明かした。

北條は高橋が3月29日の巨人戦（東京ドーム）で完封勝利を挙げた後に祝福のメッセージを送った際、左腕から「（北條のチャンネルの）対談とかはやっぱりおもしろいですね、とか。相関図は面白かったです！とか、評論してきたり(笑い)」と自身のチャンネルを視聴して“評価”をもらったことを明かした。

また、北條は開幕からすでに3完封と圧倒的な投球を見せつけている高橋の力について、ある大物選手が太鼓判を押していることを告白。「(巨人の)坂本勇人さんと自主トレ一緒にした時に“左で一番は高橋遥人”と言ってたのを覚えてます」と光星学院（現八戸学院光星）の先輩で巨人の坂本が高橋の投げるボールに驚がくしていたエピソードを披露した。

高橋と坂本の対戦でファンの間で語り草となっているのが21年9月25日の東京ドームでの巨人―阪神戦。先発した高橋は4回1死で坂本と対戦し膝元に食い込むスライダーを投じて空振り三振に仕留め、坂本は膝から崩れ落ちた。しかし、阪神と巨人が激しい優勝争いを繰り広げていた24年9月23日の一戦ではスコアレスの7回に代打・坂本が高橋から決勝打。意地を見せていた。