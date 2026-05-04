Leina、TVアニメ『日本三國』EDテーマ「誓い」のMVを5月4日21時よりプレミア公開

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Leinaが、4月より放送中のTVアニメ『日本三國』のEDテーマ「誓い」のMVを、5月4日21時よりプレミア公開することを発表した。

■5月27日には「誓い」のCD発売も決定

また、5月27日には「誓い」のCD発売も決定している。CDは完全生産限定盤一形態での発売となり、ジャケットにはTVアニメ『日本三國』エンディング映像にて登場するウエディングドレスを着た東町小紀の姿が描かれている。

収録曲には表題曲「誓い」ほか、2025年にリリースし総SNS再生回数が2億回突破した「medicine」や、テレビ朝日『EIGHT-JAM』の人気企画「プロが選ぶ年間マイベスト10曲」にていしわたり淳治の第9位に選ばれた「恋に落ちるのは簡単で - demo」が収録される。

■リリース情報

2026.04.07 ON SALE

DIGITAL SINGLE「誓い」

2026.05.27 ON SALE

SINGLE「誓い」

■【画像】Leina「誓い」CDジャケット

(C)松木いっか／小学館／日本三國製作委員会

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