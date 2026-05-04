名古屋の栄にあるベーカリー『アンドアンティーク栄店』で発売した、クロワッサンと餅を掛け合わせた「クロッチ」が注目を集めています。看板商品のデニッシュ生地を使用し、サクサク感と餅の弾力を両立させました。

■クロワッサン×もち 韓国で人気のパンが名古屋に





『アンドアンティーク栄店』では、デニッシュ生地にチョコチップをたっぷりと散りばめた「マジカルチョコリング」が有名で、ほかにも塩をトッピングした塩パンなど、話題の商品を生み出してきました。

この店に4月、新たに登場した韓国発のパンが、クロワッサンと餅を掛け合わせた「クロッチ」です。一見普通のクロワッサンですが、伸ばすと“餅”のように変形します。

担当者：

「クロワッサンの生地の中に餅を包んで焼き上げております。クロワッサンのサクッとした食感と、中のお餅のモチモチとした弾力の“サクもち”の新食感を楽しめる商品です」

■発売から1週間で2万個売り上げる人気に





作り方は、生地の上にチョコチップを敷き詰めて、こだわりの冷めても美味しい餅をのせて巻き上げます。オーブンで焼きあげたところで、仕上げにチョコをたっぷりと重ねれば完成です。



担当者：

「昨年ぐらいから韓国とかでSNSで話題になっていて、商品化できないかと開発しました。うちならではのオリジナルポイントは、マジカルチョコリングの生地を使っているのがポイントになります。デニッシュ生地を使用していて、サクッとした食感とよりリッチな甘みを楽しめるので、お餅と相性が良くなっています」

フレーバーは、きなことチョコの2種類を展開。おいしさはもちろん、見た目にも楽しめるとあって売れ行きは好調で、発売から1週間で2万個を突破しています。



担当者：

「SNSなど注目しながらトレンドを商品化できるように頑張っていこうと思っているので、今後も期待していただけたらなと思っています」