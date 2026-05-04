清塚信也、旭山動物園訪問時の写真を公開「素敵なところだったよ」 園スタッフの動物への愛情に「ホッコリ」
ピアニストの清塚信也が2日、自身のXを投稿。旭山動物園を訪問時の写真を公開した。
【写真】旭山動物園でユニークなポーズをとる清塚信也
投稿で「めっちゃくちゃ素敵なところだった すごく臨場感があって 空気もいいし歩きやすい」とし、「あと、めっちゃ愛がある 園のスタッフさんたちが、動物たちへの愛に溢れてて、とてもホッコリしました」とつづった清塚。
続けて「「推しはどなたですか？」に、「全ての動物が主役なんです」と」とスタッフとの会話の一部を明かし、「素敵なところだったよ #旭山動物園」と重ね、水中トンネルでポーズをとった写真とペンギンの佇まいを真似た写真、そしてライオン、シロクマの写真を添えた。
この投稿にXでは、「北海道民として、ポストをしてくださってうれしいです。ありがとうございます」「いつ行ってもどの動物たちもかわいくて、何度でも行きたくなる場所です」「清塚さん、早速旭山動物園に行かれたのですね。このように発信することで、改めて旭山動物園の魅力が伝わってきます」「道民的にきよりんが北海道を楽しんでる様子が、本当に嬉しかったー!!」などと反響が寄せられている。
【写真】旭山動物園でユニークなポーズをとる清塚信也
投稿で「めっちゃくちゃ素敵なところだった すごく臨場感があって 空気もいいし歩きやすい」とし、「あと、めっちゃ愛がある 園のスタッフさんたちが、動物たちへの愛に溢れてて、とてもホッコリしました」とつづった清塚。
続けて「「推しはどなたですか？」に、「全ての動物が主役なんです」と」とスタッフとの会話の一部を明かし、「素敵なところだったよ #旭山動物園」と重ね、水中トンネルでポーズをとった写真とペンギンの佇まいを真似た写真、そしてライオン、シロクマの写真を添えた。