一夜明け会見

東京ドームで行われたダブル世界タイトルマッチに出場したボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥と、弟でWBC世界バンタム級王者の井上拓真（ともに大橋）が3日、横浜市内の所属ジムで兄弟そろって会見。大注目の興行で、尚弥が明かした律儀な行動に称賛が集まっている。

歴史的な一戦から一夜。尚弥は元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）に、拓真は同級4位で元4階級制覇王者の井岡一翔（志成）にそれぞれ3-0の判定勝ちを収めた。

会見の中で拓真は、自身の試合を見返したかを問われると「家帰って、見直そうとしたんですけど。PPV買っていなくて。『見れねぇじゃん！』って、その日は諦めました。これからです」とばつが悪そうな表情。会見場が笑いに包まれると、尚弥は「僕は買いましたよ」とアピールしていた。

続けて父・真吾トレーナーは「自分も見られていないんですよ」と明かし「システムも分かんなくてさ」とまさかの回答。大橋秀行会長も「私も買っていない……」と明かしただけに、興行のメインを張った尚弥だけがPPVを購入していた事実に、ネット上のファンは注目。X上にはコメントが相次いだ。

「Leminoからいくらでも試合映像貰えそうなのにわざわざ買ってる井上尚弥よw」

「漫才親子ですかｗ楽しすぎるｗｗｗｗｗ」

「最強家族なのに漫画にできそうなコメディも入れてくるのズルい」

「これが長男なんだよね」

「井上尚弥はちゃんと買ってるの偉い笑」

「井上尚弥だけは自分でPPVを購入してしっかり見直していたというのも面白い」

興行はNTTドコモの映像配信プラットフォーム「Lemino」のPPVで生配信。事前購入が6050円、当日購入は7150円（ともに税込み）だった。



（THE ANSWER編集部）