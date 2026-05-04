女優高畑充希（34）が、3日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）にVTR出演。出産翌日に、子どもに会いに来た親友について語った。

この日は「インタビュアー林修」のコーナーに女優有村架純（33）が出演。高畑は12年来の親友として登場した。

高畑は普段の有村について「そんなワーッとしゃべる人ではないので、静かに沈黙してる瞬間もあったりして」と説明。「初めて会った方とかは『あ、ミステリアス』みたいな感じがあると思うんですけど、私の予想では多分何も考えてない」と笑わせながら、「でも普段は全然穏やかな川のようにスーッと生きています。激高してるところとか見たことないし」と人柄を語った。

また「付き合い長いんですけど、年々明るくなってるような気がしますね。どういう変化か分からないですけど」とコメント。自身は今年1月に出産したが「産んだ次の日に（有村が）会いに来てくれて。翌日っていう」と、さっそくの面会に笑い「ずーっと子ども見て、『人間やな』って。『人間産んだな』みたいな感じ」と有村の様子を振り返った。

高畑は「そんなに架純って『生まれたら会いたい会いたい！』とかいうタイプじゃなくて。『無理しなや』とか私のことを気遣ってくれるLINEを定期的に送ってくれたり。基本的にはガーッとくる感じはないんですけど」としつつ、「そんなに前のめりに会いたいと思ってくれてたんだって思って。感慨深かったですね」としみじみ。「10代から一緒にいて、芸能で出会ったお友達よりはちょっと家族寄りな」と特別な存在だと話していた。