タレント上沼恵美子（71）が4日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。あるドラマを妄想した。

「六世占星術」で一世風靡（ふうび）した占い師、故細木数子さんの生涯を描いたNetflixのオリジナルドラマ「地獄に墜ちるわよ」が話題を集める中、細木さんと親交が深かった上沼もさっそく全話を見終えたとして、トークを展開した。

「作品としては面白いよねえ。戸田恵梨香さんのうまさよ。細木さんに見えるもん、すごいことやな」と絶賛。内容については「脚色もしてるやろうし、違うなと思う所はあった。ただ一つ思ったのは、戦争はあかんな」と実感を込めた。劇中では、戦後の貧困の中で弱者の屈辱を味わった主人公・数子が、壮絶な経験を繰り返して清濁あわせのむ処世術を身につけ、成り上がっていく姿を描く。

「藤崎マーケット」田崎佑一からは「もしNetflixから上沼恵美子物語を作りたいって来たら…」と言われ、「もう困っち〜。誰見るんよ」と苦笑いした。

「あのね、言うとくけど、細木先生は悪いけどやっぱりグレーなところがいっぱいあるから。ちょっとやっぱり怪しいところがないとダメやねん」と指摘。「私は単なる淡路島のえみちゃんやんか。どこオモロイんよ。喜怒哀楽ないもん。だれが共鳴すんのよ。Netflixをナメとったらあかんで。世界に発信してるんやで？」と謙遜した。

だが、「まあ…私のをやってくれるなら、NHKさんお願いします〜」と指名。「朝ドラで」と枠も指定し、「“上沼恵美子物語をやるんだったら私が上沼さんをやるわね”って松坂慶子さんが言ってくれています」と明かした。「え！」と驚く田崎らに「ずいぶん前にね。“そんなんありませんわ”って言うたら、“いやでももしやるなら…”って」と、大女優の申し出を思い出していた。